울산에 국내 첫 ‘폭염 특화’ 재난안전산업 진흥시설 들어선다

세줄 요약 울산 폭염 특화 진흥시설 최종 선정

실내·외 실증시스템과 11종 장비 구축

2026~2028년 132억원 투입 계획

이미지 확대 폭염특보가 내려진 10일 부산시민공원을 찾은 시민들이 쿨링포그에서 분사되는 물안개를 맞으며 더위를 식히고 있다. 2026.7.10. 연합뉴스

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행정안전부는 12일 올해 ‘재난안전산업 진흥시설 조성 지원사업’ 공모 결과, 울산광역시와 울산테크노파크가 공동으로 제안한 ‘폭염 특화 재난안전산업 진흥시설’이 최종 선정됐다고 밝혔다.재난안전산업 진흥시설은 산·학·연·관 협력을 바탕으로 재난 유형별 특화 기술과 제품의 성능을 시험·평가하는 거점 시설이다. 연구개발부터 사업화, 국내외 시장 진출까지 전 과정을 지원해 관련 기업 육성과 산업 생태계 조성에 이바지한다.현재 전국에는 침수 특화(전북 군산), 지진 특화(경남 양산), 화재 특화(충남 홍성), 급경사지·산사태 특화(부산 사하) 등 4개 진흥시설이 운영되고 있다.이번에 선정된 폭염 특화 진흥시설은 기후변화로 갈수록 심각해지는 폭염 재난에 선제적으로 대응하기 위한 기반 시설이다. 실내·외 폭염 환경 실증시스템을 비롯한 11종의 전문 장비를 구축해 폭염 대응 기술과 제품의 성능을 검증하고, 울산의 주력 산업과 연계한 기술 개발도 지원한다.행안부와 울산시는 2026년부터 2028년까지 3년간 총 132억원을 투입해 사업을 추진할 계획이다. 한국산업기술기획평가원과 함께 사업 추진 상황을 점검하고 관계기관 협력을 강화해 사업 성과를 높인다는 방침이다.울산시와 울산테크노파크는 진흥시설이 구축되면 폭염 분야 재난안전기술 경쟁력을 높이고 관련 기업 집적을 촉진할 것으로 기대한다. 아울러 700여개의 전문 일자리 창출과 804억원 규모의 직·간접 경제효과도 예상했다.울산 박정훈 기자