추미애 “故 채수근 해병이 남긴 빈자리, 시대의 양심을 움직였다”

세줄 요약 추미애, 채수근 해병 3주기 추모 메시지 발표

빈자리가 시대의 양심을 움직였다고 강조

진실 규명·책임 확립·재발 방지 다짐

이미지 확대 추미애 경기도지사 SNS 캡처

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고 채수근 해병 순직 3주기를 맞아 추미애 경기도지사가 “고인이 남긴 빈자리가 시대의 양심을 움직였다”고 밝혔다.추 지사는 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “삶은 한 사람의 것이지만, 어떤 이가 남긴 빈자리는 모두의 것이 되기도 한다. 부당함 앞에서 물러서지 않았던 사람, 공동체를 위해 자신을 내어놓았던 사람, 맡은 책임을 끝까지 다했던 의로운 이의 빈자리는 오래도록 사람들의 가슴에 남았다”고 적었다.이어 “그 빈자리는 단지 슬픔으로만 남지 않았다. 우리 안에 잠들어 있던 선한 마음을 깨우고, 외면했던 질문을 다시 묻게 하며, 끝내 시대의 양심을 움직였다”며 “채수근 해병의 빈자리도 그러하다”고 강조했다.그러면서 “스무 살의 젊은 해병은 수해로 실종된 국민을 찾기 위해 위험한 현장으로 들어갔다. 그는 자신의 임무를 다했지만, 국가는 그를 지키지 못했다. 하지만 채 해병이 남긴 의로운 마음은 그날의 거센 물살에 사라지지 않았다”며 “그의 빈자리는 수많은 사람의 마음속에 질문으로 남았고, 그 질문은 양심을 깨웠다”고 덧붙였다.그는 “불이익을 무릅쓰고 진실을 말한 사람, 침묵하지 않은 사람, 진실이 묻히지 않도록 끝까지 지켜본 국민이 있었다. 그 용기와 양심이 모여 가려졌던 진실은 조금씩 모습을 드러내고 있다”고 썼다.마지막으로 “채 해병의 빈자리를 슬픔으로만 남겨두지 않겠다”며 “그 빈자리가 진실을 밝히고, 책임을 세우며, 또 다른 채 해병을 막는 힘이 되도록 하겠다”고 다짐했다.채 해병은 지난 2023년 7월 경북 예천군 내성천에서 당시 임성근 해병대 1사단장의 무리한 수중 수색 지시로 급류에 휩쓸려 순직했다.안승순 기자