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건설현장 찾은 김성제 시장, “폭염 대응체계 빈틈없이 운영하겠다”

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안승순 기자
수정 2026-08-06 17:12
입력 2026-08-06 17:12
세줄 요약
  • 폭염 중대경보 속 현장시설 점검
  • 건축현장·쉼터·물놀이시설 확인
  • 취약계층 보호와 대응체계 강화
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김성제 의왕시장이 6일 문화예술회관 건축현장을 찾아 근로자 쉼터 운영 상황과 근로자 온열질환 예방대책 이행 여부를 확인하고 있다. 의왕시 제공
김성제 의왕시장이 6일 문화예술회관 건축현장을 찾아 근로자 쉼터 운영 상황과 근로자 온열질환 예방대책 이행 여부를 확인하고 있다. 의왕시 제공


계속되는 찌는 듯한 가마솥 불볕더위로 폭염 중대경보가 발효된 가운데 김성제 의왕시장이 6일 건축현장 등 주요 현장시설을 찾아 “폭염 대응체계를 빈틈없이 운영하겠다”고 밝혔다.

김 시장은 문화예술회관 건축현장과 이동노동자 쉼터, 가막들공원 물놀이시설 등을 방문해 폭염 대응 상황과 시설 안전관리 실태를 중점 점검했다.

문화예술회관 건축현장에서 근로자 쉼터 운영 상황과 근로자 온열질환 예방대책 이행 여부를 확인한 데 이어 이동노동자 쉼터에서는 무더위쉼터의 냉방시설과 편의시설 운영 상태를 점검했다. 또 가막들공원 물놀이시설에서는 시설 관리 상태와 이용 환경 전반을 살폈다.

김 시장은 “폭염이 장기화되는 상황에서 야외근로자와 이동노동자 등 폭염 취약대상에 대한 세심한 현장관리가 무엇보다 중요하다”고 강조했다.



의왕시는 폭염이 지속되는 동안 부서별 대응체계와 현장 조치사항을 점검하며 시민 안전 확보를 위해 행정력을 모을 계획이다.

안승순 기자
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