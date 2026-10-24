‘119메모리얼데이’ 참석 추미애, “소방영웅의 이름을 잊지 않고, 그 이름에 담긴 삶과 사랑을 기억하겠다”

세줄 요약 순직 소방인 추모와 유가족 위로 전한 행사

현장 목소리 반영한 안전대책·처우 개선 약속

남겨진 가족 곁 지키는 지원 의지 재확인

이미지 확대 추미애 경기도지사가 24일 경기도소방재난본부 해태공원에서 열린 ‘제2회 경기소방 119메모리얼데이’에 참석해 헌화하고 있다. 경기도 제공

이미지 확대 24일 오전 경기도소방재난본부 해태공원에서 추미애 경기도지사가 헌화를 마치고 유가족과 인사를 하고 있다. 경기도 제공

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추미애 경기도지사가 경기도 순직소방인의 희생을 기리는 ‘경기소방 119메모리얼데이’에 참석해 현장의 목소리를 안전대책에 담고 소방관 처우 개선에 힘쓰겠다는 의지를 거듭 밝혔다.경기도소방재난본부가 24일 본부 대강당과 해태공원에서 연 ‘제2회 경기소방 119메모리얼데이’에 참석한 추 지사는 추모사를 통해 “도민의 생명을 지키다 우리 곁을 떠난 분들의 명복을 빈다. 오랜 그리움을 안고 이 자리에 오신 유가족 여러분께, 동료의 빈자리를 가슴에 품고 살아가는 소방공무원 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다”고 말했다.이어 “소방관이 지켜야 할 생명에는 소방관 자신의 생명도 포함돼 있어야 한다. 구조를 기다리는 사람도, 그를 구하러 간 사람도 모두 무사히 가족의 품으로 돌아와야 한다. 그 당연한 바람을 지키는 것이 책임 있는 자리에 선 제가 해야 할 일”이라며 “현장의 목소리를 안전대책에 담겠다. 소방관의 안전을 지키는 데 부족함이 없는지 살피겠다. 처우와 예우도 꼭 바꿔내겠다”고 강조했다.그러면서 “유가족 여러분의 곁도 지키겠다. 어려움을 홀로 감당하지 않도록 살피고, 필요할 때 기댈 수 있는 경기도가 되겠다”며 “우리 곁을 떠난 소방영웅의 이름을 잊지 않고, 그 이름에 담긴 삶과 사랑을 오래도록 기억하겠다”고 덧붙였다.‘경기소방 119메모리얼데이’는 도민의 생명과 안전을 지키다 순직한 소방인들의 이름과 헌신을 잊지 않고, 남겨진 가족에 대한 예우와 책임을 이어가기 위해 지난해 시작된 경기소방의 추모행사다.경기소방은 ‘그대의 용기, 우리의 영원한 기억’이라는 슬로건을 변함없이 이어가되, 매년 새로운 주제를 통해 추모의 의미를 확장해 나갈 계획이다. 올해는 ‘기억의 곁에, 가족의 곁에’를 주제로, 순직소방인을 기억하는 것에서 나아가 남겨진 가족의 곁을 지키겠다는 다짐을 담았다.지난 16일 부천 공장 화재 현장에서 고 김진석 소방위가 순직한 지 8일 만에 열린 행사여서 올해 추모의 의미는 각별했다. 추 지사는 유가족들에게 위로와 감사의 마음을 전하고, ‘유가족과의 대화’를 통해 가족들의 어려움과 바람을 듣고 예우와 지원방안을 논의했다.안승순 기자