성수석 이천시장, “SK하이닉스 방류수 배출규제 도입 신중해야”

이미지 확대 성수석 이천시장이 30일 이천 SK하이닉스 공장의 최종 방류수 배출구인 죽당천을 찾아 현장을 점검하고 있다. 이천시 제공

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성수석 이천시장이 경기도가 지난 5일과 28일 발표한 ‘이천 하이닉스 방류구 인근 하천서 유엔식량농업기구(FAO) 권고보다 높은 염소·황산이온 농도 나와’와 ‘추미애, 삼성전자·SK하이닉스에 세 번째 행정지도 반도체 방류수 수질 개선 요구’ 보도자료에 대해 배출규제 도입에 신중한 접근이 필요하다는 입장을 밝혔다.성 시장은 30일 이천 SK하이닉스 공장의 최종 방류수 배출구인 죽당천을 찾아 “경기도가 SK하이닉스 방류수의 배출기준 마련을 건의한 염소이온과 황산이온은 자연계에 광범위하게 존재하는 물질로, 전 세계적으로 해당 물질에 대한 배출허용기준을 규정하고 있지 않으며, 국내 농업용수도 별도의 기준을 두고 있지 않다”며 “해당 물질에 대한 배출규제 도입 여부는 물질의 특성과 실제 환경에 미치는 영향, 현행 수질 관리 체계와 기업의 재정 여건 등을 종합적으로 고려해 검토할 필요가 있다”고 강조했다.또 “현재 기후에너지환경부는 염소이온과 황산이온의 국내 배출허용기준을 마련할 계획이 없다는 입장이다”며 “죽당천의 하천수를 농업용수로 사용하는 인근 농경지에서 생산된 쌀의 품질에는 특별한 문제가 없는 것으로 확인됐다”고 덧붙였다.성 시장은 “염소이온과 황산이온의 관리 필요성에 대한 추미애 경기도지사의 행정지도 취지를 고려해, SK하이닉스와 함께 재이용률을 높이고 합리적인 수질관리 방안을 마련하는 데 노력하겠다”라고 약속했다.안승순 기자