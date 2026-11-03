추미애, “재정 어렵지만 필수 민생사업 최우선 추진” 지시

세줄 요약 가용재원 감소 속 필수 민생사업 우선 지시

관행적 지출·중복 사업 원점 재검토 주문

AI·반도체 등 미래 성장투자 지속 강조

이미지 확대 추미애 경기도지사. 경기도 제공

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추미애 경기도지사가 재정 여건이 어렵지만, 필수 민생을 지키고 미래 성장기반 마련에 도정 역량을 집중해야 한다고 강조했다.홍은광 경기도 대변인은 3일 서면 브리핑을 통해 이날 열린 주간회의에서 하종목 행정1부지사로부터 2027년 경기도 본예산 가용재원 현황을 보고받은 추 지사가 이같이 말하며 세 가지를 지시했다고 밝혔다.세 가지는 재정이 어렵더라도 도민의 삶을 지키는 데 필요한 예산만큼은 최대한 확보하고, 사업 추진에 차질이 없도록 각별히 살피는 등 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 비롯한 필수 민생사업을 최우선으로 추진할 것과 관행적인 지출과 중복·비효율 사업을 원점에서 재검토하고, 한정된 재원이 꼭 필요한 곳에 쓰일 수 있도록 과감하게 정비하는 등 재정위기 극복을 위한 지출구조 개선에 모든 실국이 적극 동참할 것, 그리고 어려운 여건에서도 AI·반도체 등 첨단산업 육성과 교통·SOC 등 미래 경쟁력과 직결되는 핵심사업은 우선순위를 정해 미래 성장기반을 마련하기 위한 투자는 지속할 것 등이다.추 지사는 ‘민생을 지키는 일과 미래를 준비하는 일은 어느 하나 소홀히 할 수 없는 도정의 책무’라며 “모든 실국이 이러한 기조를 공유하고, 협력하면서 어려운 재정 상황을 함께 극복해 주시기 바란다”고 당부했다.하종목 부지사는 추 지사에게 “2027년 가용재원은 예년에 비해 40%대 수준으로 추가재원 확보를 위해 지방채 발행, 기금 예치금 활용 등 가능한 모든 방안을 검토하고 있다”고 보고했다.안승순 기자