“지역 자원을 군민 소득·행복으로 연결… 예산 1조 시대 열겠다”

이재각 진도군수 ‘경제 성과’ 박차

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세줄 요약 J르네상스로 지역 자원 소득화 추진

예산 1조원 시대와 성장 기반 구축

교통망 확충·국책사업 유치 병행

2026-11-13 22면

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전남광주 진도의 풍부한 잠재력이 실질적인 경제 성과로 연결된다. 지역경제 체질 개선을 선언한 이재각 진도군수는 핵심 비전인 ‘J르네상스’를 통해 농수산업과 역사·문화, 천혜의 자연환경을 신산업과 결합하는 대전환에 착수했다. 이 군수는 12일 “지역 자원을 군민의 소득과 행복으로 직접 연결하겠다”며 단단한 의지를 피력했다.-‘J르네상스’의 추진 배경과 핵심 목표는.“진도는 무한한 성장 잠재력을 지녔음에도 그간 지역 자원을 경제적 성과로 잇는 데 한계가 있었다. J-르네상스는 농수산업 고부가가치화, 관광산업 혁신, 신재생에너지 육성, 교통 인프라 확충을 연계해 지역 체질을 근본적으로 바꾸는 전략이다. 핵심 목표는 예산 1조원 시대를 열어 지속 가능한 성장 기반을 구축하는 것이다. 중앙부처, 국회, 전남광주통합특별시와 다각적 협력을 강화해 국비와 공모사업 재원을 확보하겠다.”-지역 숙원인 교통망 확충과 핵심 국책사업 유치 계획은.“물류와 산업, 관광을 매끄럽게 잇는 교통 접근성 확보가 최우선 과제다. 광주~영암 고속도로의 진도항 연장, 지방도 801호선 개설, 녹진권 국도 18호선 교통개선사업을 강력히 추진하고 있다. 교통 인프라가 확충되어야 기업 투자와 일자리가 늘어난다. 이와 함께 국립 김 산업진흥원 유치, 해양관광 기반시설 확충, 해상풍력 연계사업을 추진해 지역 성장 동력을 확고히 다지겠다.”-지역 경제에서 비중이 큰 농수산업의 혁신 방안은.“진도 산업의 약 60%를 차지하는 농수산업을 단순 생산에 머물지 않고 가공·유통·판매까지 잇는 고부가가치 구조로 전환한다. 농업 분야는 노지 스마트농업 대파 육성지구를 조성하고 자동 관수·관비 첨단기술을 도입해 인력난 해소와 생산비 절감을 이끌겠다. 수산업은 김·전복·톳·꽃게 등 4대 전략품종을 육성하고 양식시설 현대화와 수산종자 실용화 센터 건립으로 우수 종자를 확보한다. 인공지능(AI) 기반 디지털 유통·물류체계와 온라인 판매, 가공식품 개발, 공동 배송을 넓혀 농어민이 제값을 받는 대한민국 대표 K먹거리 산업 거점으로 키우겠다.”-군민 소통과 지방소멸 대응 구상은.“‘군민 소통폰’과 ‘찾아가는 군수실’, 현장 간담회, 군민정책토론회 등 주민 목소리가 정책으로 완성되는 참여행정을 구축했다. 지방소멸 대응은 단순히 인구 숫자를 늘리는 것이 아니라 군민이 안정적으로 살아갈 정주 환경을 만드는 일이다. 청년 주거·의료·복지 확충과 도서지역 돌봄 기반 강화로 청년에게는 기회를, 어르신에게는 안정을 제공하겠다.”진도 서미애 기자