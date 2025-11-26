76년 만에 사라지는 공무원 ‘복종 의무’

계엄 계기로 공무원법 개정 추진

2025-11-26 1면

내년부터 76년 동안 유지돼 온 공무원법의 ‘복종’ 의무가 사라진다. 지난해 12월 비상계엄 사태에서 드러난 공직사회의 취약성을 보완하고 공무원이 위법한 명령을 거부할 수 있도록 법적 근거를 명확히 하겠다는 취지다.행정안전부와 인사혁신처는 25일 국가공무원법과 지방공무원법 개정안을 각각 입법예고하고 ‘복종 의무’ 조항을 삭제한다고 밝혔다. 대신 ‘지휘·감독에 따를 의무’로 조문을 바꾸고, 상관의 지시가 위법하다고 판단될 경우 공무원이 의견을 제시하거나 이행을 거부할 수 있다는 내용을 신설했다. 이 과정에서 해당 공무원에게 불이익을 주지 못하도록 하는 보호 조항도 포함했다.현행 국가공무원법 제57조는 1949년 제정 이후 ‘공무원은 상관의 직무상 명령에 복종해야 한다’고 규정해 왔다. 그러나 위법한 지시를 어디까지, 어떤 기준으로 거부할 수 있는지에 대한 근거가 없어 공직사회 내부에서도 문제를 제기해 왔다. 비상계엄 사태 때에도 “위법한 명령을 거부할 법적 장치가 없다”는 지적이 나왔고, 잘못된 지시를 그대로 이행할 경우 책임이 개인에게 전가될 수 있다는 우려가 뒤따랐다.이번 개정은 공무원의 성실 의무 또한 ‘법령 준수 및 성실 의무’로 확대해 직무 수행의 최우선 기준이 ‘상관의 명령’이 아니라 ‘법령 준수’임을 명확히 했다. 다만 개정안이 시행되더라도 현장에서 위법한 지시를 어떻게 판단할지에 대한 세부 기준이 마련돼야 한다. 위법성 판단 기준, 이행 거부 시 징계 적용 요건 등 하위 규정이 정비되지 않으면 실효성이 떨어질 수 있다. 인사평가와 인사이동 과정에서 의견 제시나 이행 거부가 불이익으로 작동하지 않도록 평가 체계를 손질하는 작업도 필요하다.박용수 인사처 차장은 “개정안이 국회를 통과하면 6개월의 유예 기간 동안 하위 법령을 보완하겠다”며 “위법한 지시는 단순한 의심 수준이 아니라 법적 근거의 존재 여부, 법규·헌법 위반 여부 등 객관적 기준을 갖춰 판단하게 될 것”이라고 설명했다. 이와 관련, 최동석 처장은 “공무원들이 소신껏 일할 수 있는 환경은 국민의 삶을 위한 정책을 만들고 질 좋은 행정서비스를 제공하기 위한 기본”이라고 말했다.공무원보다 상명하복 구조가 더 강한 군에서도 변화가 예상된다. 국회 국방위원회는 이날 법안심사소위를 열고 군인이 상관의 위법한 명령을 거부할 수 있도록 하는 ‘군인복무기본법’ 개정안을 심의했다. ﻿개정안은 군인의 명령 복종 의무 중 명백히 위법한 명령은 거부할 수 있고, 이를 이유로 인사상 불이익을 주지 못하도록 했다. 명령 발동 시 헌법과 법령을 준수해야 한다는 규정을 신설했으며 국군의 강령과 충성 의무에도 ‘헌법 준수’ 원칙을 명시했다. 군 내부에 헌법교육을 의무화하는 조항도 포함됐다.이날 회의에서 국방부도 찬성 의견을 낸 것으로 알려졌다. 다만 일각에서는 군 기강이 약화될 수 있다는 우려도 나온다. 현재는 상관 지시에 이견이 있더라도 일단 따르고 추후 이의를 제기하는데 앞으로는 이의 제기부터 할 가능성이 생긴다는 측면에서다.한편 국가·지방공무원법 개정안에는 공무원의 근무 환경 개선 내용도 담겼다. 육아휴직 대상 자녀 나이를 기존 8세(초등학교 2학년) 이하에서 12세(초등학교 6학년) 이하로 확대하고, 그동안 질병 휴직으로 처리하던 난임 치료 휴직을 별도의 휴직 사유로 신설했다. 스토킹·음란물 유포 비위의 징계 시효도 3년에서 10년으로 연장해 피해자 보호와 징계 절차의 실효성을 강화했다.세종 이현정·서울 김서호 기자