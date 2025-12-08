투서가 농림차관 경질 불렀나… 뒷말 무성한 관가

‘투서 포비아’ 부른 이례적 인사

“대통령이 공무원을 갑자기 공개적으로 면직 처리한 건 확실한 제보가 있었다는 건데, 누가 저를 지목해 대통령실에 투서를 넣는 건 아닐까 두렵습니다.”(경제부처 한 과장급 공무원)이재명 대통령이 지난 5일 강형석 농림축산식품부 차관에 대해 전격 면직 조치를 내리면서 공직사회가 술렁이고 있다. 차관급 고위공무원이 감찰 결과를 근거로 면직된 건 현 정부 들어 처음이다.대통령실은 “부당하게 권한을 행사하고 부적절한 처신을 하는 등 법령을 위반한 사실을 확인했다”고 했지만 구체적인 위반 내용은 밝히지 않았다. 농식품부 내부에는 강 전 차관의 면직 이유와 관련해 함구령이 떨어졌다.그러자 세종 관가에서는 ‘진짜 면직 배경’을 놓고 뒷말이 쏟아졌다. 특히 ‘헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)’의 12·3 비상계엄 가담 공무원 색출 작업의 일환으로 인식하는 공무원이 많았다.경제부처의 한 국장급 공무원은 7일 “후배 공무원 비위 무마에 압력을 행사한 정도면 대통령이 이렇게 공개적으로 알리지 않고 조용히 징계 절차를 추진했을 것”이라며 “아침에 회의까지 한 차관을 오후에 돌연 면직해 버린 걸 보면 분명 누군가의 투서가 있었을 것”이라고 추측했다.내란 TF 조사와 차관의 면직이 ‘오비이락’처럼 겹치자 관가는 바짝 긴장했다. 특히 내부 고발이 급증할 것에 대한 우려가 커지고 있다. 한 과장급 공무원은 “농식품부 차관 면직이 내란 TF와 관련해 내부 고발에 불을 붙이는 효과가 있을 것 같다”며 “특히 승진 경쟁자를 제거할 기회로 인식될 수 있을 것”이라고 밝혔다. 다른 공무원은 “투서의 종착지는 대통령실이고 채널은 다양하다”면서 “신분을 숨기기 위해 문방구 팩스를 이용할 수도 있다”고 말했다. 때마침 국무조정실은 강 전 차관 면직 당일 ‘내란 관련 자발적 신고자’에 대해 징계를 면제하거나 감경하는 기준을 마련했다고 밝혔다.이 대통령의 조치에 의문을 품는 목소리도 적지 않다. 경제부처의 한 과장급 공무원은 “후배 비위 무마가 차관 임명 전 일이란 얘기가 있는데, 그게 사실이면 대통령실이 인사 검증에 실패했다는 의미”라며 “최근 인사 청탁 문자 논란에서 시선을 돌리기 위한 공직사회 군기 잡기로 보인다”고 말했다.서원석 세종대 국정관리연구소 연구교수는 “인사권자에게 해임 권한이 있지만 단순히 ‘위법’이라고만 할 게 아니라 공무원의 예측 가능성을 높이고 재발 방지를 위해 어떤 문제가 있었는지 구체적으로 설명해야 한다”고 밝혔다.세종 유승혁 기자·부처 종합