행안부, 통합특별시 출범 지원… AI가 민원 원스톱 전담도

윤호중 장관, 업무보고에서 약속

이미지 확대 윤호중 행정안전부 장관이 17일 정부세종컨벤션센터에서 이재명 대통령에게 업무보고를 하고 있다. 왼쪽은 최동석 인사혁신처장. 2025.12.17

연합뉴스

2025-12-18 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

윤호중 행정안전부 장관이 지방에 활기를 더할 ‘(가칭)통합특별시’ 출범에 정책 지원을 과감하게 하겠다고 약속했다. 행정구역 통합 이후 주민의 삶의 질이 한층 더 업그레이드될 수 있도록 정책으로 뒷받침하겠다는 것이다. 통합특별시가 출범하면 대한민국 지방 행정이 서울 중심의 ‘단극 체제’에서 ‘다극 체제’로 전환돼 지방 거점을 중심으로 인구 유입이 늘어나 지방 경제가 활성화될 것으로 기대된다.윤 장관은 17일 정부세종컨벤션센터에서 열린 대통령 업무보고에서 “통합을 추진하는 지방정부에 서울시 수준의 자율성을 주고 집중적인 지원정책을 펼치겠다”고 밝혔다. 현재 2026년 7월 대구·경북이 ‘대구경북특별자치시’로, 대전·충남이 ‘대전충남특별시’로 통합 출범을 추진하고 있다. 대전충남특별시는 민관협의체를 구성해 속도를 내고 있지만, 대구경북특별시는 최근 이 대통령의 언급으로 재논의 가능성이 제기됐으나 이렇다 할 진전이 없는 상태다.윤 장관은 이재명 정부 국정 과제인 ‘5극 3특 중심 국가균형성장’ 전략에 맞춰 행정구역 통합과 관련한 구체적인 기준을 마련해 지방정부의 ‘통합특별시’ 동참을 유도할 계획이다. 서울과의 거리를 고려해 지원하는 기준이 될 ‘차등지원지수’도 내년 상반기 연구용역을 마친다. 연구 결과를 바탕으로 지방별 지원사업 우선순위와 규모를 정하고 2027년 예산안에 반영한다.인공지능(AI) 시대에 발맞춰 정부 시스템도 개편한다. 민원 앱 애플리케이션 ‘정부 24에’ AI를 접목한 ‘AI 정부 24’ 내년 하반기에 도입한다. 대화형 AI 검색 기능이 추가된다. 이어 2027년에 AI 통합 민원 플랫폼을 개발할 예정이다. 주민소환제도를 개편해 투표 연령을 19세에서 18세로 낮추는 방안도 법제화한다.정부는 지난 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 민관이 함께 벌인 ‘전국민 대청소 운동’의 명맥을 잇는 ‘우리 동네 새단장 캠페인’ 추진한다. 주민과 지자체, 지역 경제주체가 손잡고 지역을 가꾸면서 애향심과 지역 문제를 함께 해결해 나가겠다는 취지다.정부는 협동조합, 사회적기업, 자활기업, 마을기업 등 사회적 가치를 우선하는 비영리·공익 중심의 경제 주체인 사회연대경제 조직의 비중을 현재 총고용의 1%대에 머무는 것을 2배 이상 확대해 하나의 경제 주체로 만들어나갈 계획이다. 돌봄과 청소, 주거 등 핵심 공공서비스부터 사회연대경제 조직이 맡을 수 있도록 가점을 주고, 재정적 어려움을 겪지 않도록 새마을금고를 통해 대출을 확대하는 등 우대 금융 지원을 강화한다.사회 양극화 현상을 해결하기 위해 사과와 기억의 중요성을 강조할 방침이다. 국가권력에 의한 인권침해 사건인 선감학원, 형제복지원 사건은 범부처 합동 사과와 피해자지원 확대에 나선다. 또 남영동 대공분실을 원형에 가깝게 복원해 아픈 역사를 국민이 마주하고 교육 현장으로 쓰도록 할 계획이다. 윤석열 전 대통령의 불법 비상계엄 선포가 있었던 12월 3일을 ‘국민주권의 날’로 지정하는 방안도 검토한다. 공공장소에 버젓이 설치되는 혐오 표현 현수막을 막고 난립하는 정당 현수막 문제를 차단하는 법 개정도 추진한다.세종 김중래 기자