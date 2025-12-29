신임 농식품부 차관 “농정대전환 결실 반드시 맺을 것”

이미지 확대 김종구 농림축산식품부 차관. 농식품부 제공

이미지 확대 김종구 농림축산식품부 차관. 농식품부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김종구 신임 농림축산식품부 차관은 29일 “‘국민과 함께하는 농업, 행복을 실현하는 농촌’이라는 농정 대전환의 결실을 반드시 맺겠다”고 밝혔다.김 차관은 이날 정부세종청사에서 열린 취임식에서 “국정과제와 연도별 핵심 목표를 흔들림 없이 추진해 국민이 체감할 수 있는 성과로 연결하는 일에 차관으로서 제 모든 역량을 쏟겠다”며 이같이 말했다.김 차관은 “민원과 현장의 목소리를 경청해달라”며 “민원은 단순한 부담이 아니라 정책을 개선하고 발전시키는 소중한 출발점”이라고 강조했다.이어 “국민과 농업인의 입장에서 한 번 더 깊이 생각하고, 늘 현장에서 답을 찾는 노력을 기울여달라”고 당부했다. 김 차관은 취임식이 끝난 뒤 기자실에 방문해 출입 기자들과 인사를 나누기도 했다.전날 임명된 김 차관은 1968년 경북 경주 출생으로 기술고시 33회로 공직에 입문해 농식품부 유통소비정책관, 농촌정책국장, 농업혁신정책실장, 식량정책실장 등 주요 보직을 역임했다.세종 한지은 기자