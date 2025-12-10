최악 가을 산불로 축구장 108개 규모 훼손

10년 평균 대비 7.6배로 역대 최대

하루 6건 발생… ‘주의 경보’ 발령

기후변화로 산불이 일상화 양상

2025-12-10 21면

올해 봄 최악의 산불 피해가 발생한 가운데 ‘화마’의 위협이 가을을 거쳐 연말까지 이어지고 있다. 기후변화로 산불이 일상화되는 양상이다.9일 산림청에 따르면 올해 가을철 산불 조심 기간(11월 1일~12월 15일) 48건의 산불로 축구장(0.71㏊) 108개에 달하는 76.96㏊의 산림이 훼손됐다. 지난해(4.29㏊)의 18배, 최근 10년 평균(10.14㏊) 대비 7.6배 증가하며 역대 최대 피해가 났다.산림청은 심각한 산불 상황을 고려해 가을 산불 조심 기간을 10월 20일부터 조기 가동했다. 지난달 10일 하루 6건의 산불이 발생하자 나흘 뒤 전국에 산불재난 국가 위기 경보 ‘주의’ 단계를 발령하기도 했다. 가을에 산불 ‘주의’ 경보가 발령된 것은 2010년 제도 도입 후 두 번째로, 건조주의보가 13일간 이어진 2017년 11월 이후 8년 만이다.대형 산불 위험도 고조되고 있다. 지난달 20일 강원 인제 기린면과 같은 달 22일 강원 양양 서면에서 산불이 발생해 각각 36㏊, 22.5㏊의 산림이 사라졌다. 강원 산불은 야간으로 이어지면서 헬기 등 진화 자원 투입이 정상적으로 이뤄지지 못해 피해가 커졌다. 전원주택 등 시설물이 늘면서 산림 외부에서 발생한 화재가 산불로 변모하는 사례가 올해 50%를 넘었다.지난달 30일부터 강원 산지·동해안에 열흘 연속 건조특보가 이어진 것을 비롯해 경북 북동 산지·동해안, 대구·부산·울산·창원·김해 등에 건조한 날씨가 계속되는 가운데 강원과 경북 북부 동해안 등에는 강풍 특보까지 발령됐다. 전문가들은 “숲이 메말라 있는 데다 낙엽 등 연료가 많아 작은 불씨가 대형 산불로 확산할 수 있다”고 경고했다.대전 박승기 기자