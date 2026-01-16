양재~기흥 지하고속도 건설 검토… 수도권 남부 상습 정체 해법 찾나

국토부, 타당성 조사·평가 용역

경부고속도로의 상습 정체를 해결하기 위한 지하고속도로 건설 사업이 본격적인 검토 단계에 들어갔다.국토교통부는 용인 기흥 나들목(IC)부터 서울 양재 IC까지 약 26.1㎞ 구간에 지하 고속도로를 새로 만드는 방안을 추진하고 있다고 15일 밝혔다.이 사업은 경부고속도로의 교통량을 지하로 분산시켜 수도권 남부와 서울을 잇는 핵심 간선축의 기능을 강화하기 위한 것이다. 출퇴근 시간대 차량 정체를 줄이고, 성남과 분당, 서울 남부 지역의 교통 부담을 완화하는 데 목적이 있다.현재 타당성 조사와 평가 용역이 진행 중이다. 사업의 필요성과 경제성, 기술적 가능성 등을 종합 검토하는 단계로, 이후 기본설계와 실시설계를 거쳐 착공 여부가 결정된다.지하고속도로는 기흥 IC에서 출발해 성남·분당을 지나 양재 IC까지 이어지는 구조로 계획돼 있다. 기존 경부고속도로 아래에 지하 차로를 설치하는 방식이 유력하다. 지상 교통 흐름은 유지하면서 장거리 통과 차량을 지하로 유도하는 개념이다.이 경우 지상 경부고속도로는 지역 간 이동 중심 역할을 맡고, 지하 도로는 수도권 남부와 서울을 빠르게 연결하는 기능을 담당하게 된다.국토부 안팎에서는 타당성 조사와 관계기관 협의가 순조롭게 진행될 경우 2027년 이후 착공 가능성을 거론하고 있다. 다만 실제 공사 착수까지는 설계와 인허가 절차가 남아 있어 일정은 유동적이다.해당 구간은 수도권 남부 주거지에서 서울로 진입하는 차량이 집중되는 대표적인 혼잡 구간이다. 지하고속도로가 조성되면 출퇴근 시간대 통행 시간이 크게 줄어들 것으로 예상된다.이런 가운데 성남시는 이날 국토부에 지하화로 확보되는 상부 공간을 활용해 도시 환경을 개선하고, 지역 간 연결성을 높일 수 있는 방안을 검토해 달라는 내용의 공식 의견서를 제출했다. 공사 과정에서 시민 불편을 최소화하고, 성남 지역의 교통 여건이 설계에 반영되어야 한다는 점도 의견서에 담았다.한상봉 기자