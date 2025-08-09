경기관광공사, ‘경기 청년기회 여행감독 육성한다’···50개 팀 선발

이미지 확대 250808 경기 청년기회 여행감독 발대식(경기관광공사 제공)

경기도와 경기관광공사가 8일 오리엔테이션과 네트워킹을 시작으로 ‘2025 경기 청년기회 여행감독 육성 프로그램’ 운영에 들어갔다.경기 청년기회 여행감독 육성 사업은 지역 관광산업의 지속 가능한 성장과 청년층의 관광 분야 창업을 지원하기 위해 마련됐다. 경기도가 도내 관광자원을 기반으로 한 로컬 콘텐츠 발굴 및 관광 비즈니스 모델 개발 차원에서 청년들의 창의적인 아이디어와 기획력을 실현할 수 있도록 육성, 지원한다.올해는 세계문화유산인 왕릉을 활용한 디지털 콘텐츠 개발 과제와 창업 연계형 심화 과정까지 포함해 보다 체계적이고 실질적인 청년 관광 인재 양성에 중점을 둔다.도내에 거주하는 만19~39세 청년 대상 일반과정 40팀, 심화과정 10팀 등 총 50개 팀을 선발했다. 약 4개월간 전문가 교육, 특강, 멘토링 과정 등을 통해 관광 콘텐츠 기획력, 상품화 및 사업화 역량 등을 키울 기회를 갖게 된다.8일 오리엔테이션 행사는 ▲사업 취지 설명 및 주요 일정 안내 ▲전년도 우수 팀 사례 발표 및 Q&A ▲참가자 간 사전 교류와 네트워킹 프로그램 등으로 진행됐다. 또 세계 3대 여행 플랫폼인 ‘트립닷컴’ 김지웅 이사가 ‘트립닷컴이 바라보는 관광상품과 마케팅 전략’을 주제로 특강과 토크콘서트를 진행했다.안승순 기자