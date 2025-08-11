경콘진, 실무형 ‘경기 AI 콘텐츠 랩’ 교육생 모집···교육비 ‘무료’

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기콘텐츠진흥원(경콘진)은 AI 이미지 및 영상 제작 분야의 실무형 전문 인력 양성을 위해 ‘경기 AI 콘텐츠 랩 커머셜 이미지 아트웍·커머셜 영상 전문 과정’의 교육생을 모집한다고 11일 밝혔다.교육은 생성형 AI 기술을 현업에 즉시 적용할 수 있도록 커머셜 이미지 및 영상 콘텐츠 제작 역량 강화를 목표로 두 개의 전문 과정으로 운영된다. 모집 대상은 생성형 AI 및 콘텐츠 제작에 관심 있는 경기도민, 경기도 내 대학 재학생·졸업생, 경기도 소재 기업 종사자이며, 교육비는 무료다.강사는 생성형 AI 콘텐츠 제작 교육을 전문적으로 수행해 온 전문가들이 참여한다. 가천대학교 미디어커뮤니케이션학과 서정호 교수는 방송 현장 경험을 바탕으로 AI 영상 콘텐츠 교육에 특화되어 있으며, 박범희 강사는 《AI 게임 디자인》 저자이자 넥슨, 게임빌, 스마트스터디 등에서 활동한 경력을 바탕으로 캐릭터 개발, 게임 디자인, 영상 등 다양한 분야에서 실무 노하우를 전할 예정이다.교육은 부천시 원미구에 있는 기회놀이터 스튜디오(부천시 원미구 부천로198번길 18)에서 오프라인으로 진행된다. 커머셜 이미지 아트웍 과정은 9월 10일부터 매주 월요일과 수요일 저녁 6시부터 9시까지, 커머셜 영상 전문 과정은 9월 20일부터 매주 토요일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다.경콘진은 서류 및 면접 심사를 통해 2개 과정 총 30명의 교육생을 선발할 예정이다.안승순 기자