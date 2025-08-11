메뉴
경과원, 가평서 수해 복구 봉사···‘찾아가는 현장 간부회의’ 대체

안승순 기자
수정 2025-08-11 12:12
입력 2025-08-11 12:12
경기도경제과학진흥원 임직원 40여 명이 11일 가평군 조종면 일대에서 수해 복구 봉사활동을 했다. (경과원 제공)
경기도경제과학진흥원 임직원 40여 명이 11일 가평군 조종면 일대에서 수해 복구 봉사활동을 했다. (경과원 제공)


경기도경제과학진흥원(경과원) 임직원 40여 명이 11일 가평군 조종면 일대에서 수해 복구 봉사활동으로 새로운 1주일을 시작했다.

매주 월요일마다 도내 기업을 찾아가는 ‘현장 간부회의’를 잠시 멈추고, 지역공동체의 고통을 함께 나누는 것이 공공기관의 본질적 역할이라는 판단하에 이날 수해 복구 현장을 찾았다.

김현곤 원장을 비롯해 간부진과 직원들이 자발적으로 참여한 가운데 마을 주변에 쌓인 토사 제거, 침수 피해를 본 비닐하우스 및 주택 정리, 도로변 쓰레기 처리, 배수로 정비 등으로 피해 복구 작업에 힘을 보탰다.

11일 가평에서 수해복구를 돕는 김현곤 경기도경제과학진흥원장(경과원 제공)
11일 가평에서 수해복구를 돕는 김현곤 경기도경제과학진흥원장(경과원 제공)


김현곤 경과원장은 “이번 봉사활동은 기관에서 매주 이어오던 현장 간부회의 대신 택한 매우 의미 있는 선택이었다”며 “지역의 아픔에 공감하고 행동으로 연대하는 것이 진정한 공공기관의 자세라고 생각한다”라고 말했다.

이어 “폭우 피해를 본 경기북부 지역 주민들이 하루빨리 평온한 일상으로 복귀하실 수 있길 진심으로 바란다”라고 덧붙였다.


경과원은 매주 진행하고 있는 ‘찾아가는 현장 간부회의’와 연계해 도내 피해 기업의 회복 지원에도 나설 예정이다.

안승순 기자
