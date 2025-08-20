경기관광공사, ‘관광약자 맞춤형 무장애관광’ 신규 코스 개발···9회 시범투어

이미지 확대 2025 관광약자 무장애관광 코스개발 시범투어(경기관광공사 제공)

경기관광공사는 시각, 청각, 지체, 발달 장애인, 고령자, 영유아 동반가족 등 6개 유형의 관광약자가 안전하고 편리하게 여행할 수 있도록 맞춤형 무장애관광 신규 코스를 개발한다고 20일 밝혔다.접근성이 개선된 관광지와 프로그램을 중심으로 코스가 마련됐으며, 관광약자가 직접 참여하는 시범투어를 통해 이동·이용 과정에서 불편함과 개선점을 확인할 계획이다. 이후 보완된 최종 코스 정보는 ‘무장애 경기관광 누리집’을 통해 누구나 활용할 수 있도록 공개된다.시범투어는 10월까지 총 9회 진행된다. 참가자들은 국립유명산자연휴양림 숲 해설, 가평베고니아새정원 체험 등 코스를 경험하며 이동 편의성과 접근성을 점검한다.올해 ▲시각장애인을 위한 안내견 동반 코스 ▲영유아 동반가족을 위한 쌍둥이 유모차 코스 ▲고령자를 위한 부부 여행 코스 등 유형별 특성을 반영한 코스를 새롭게 개발했고, 코스별로 사운드투어, 목공·도자 체험, 전통음식 만들기 등 감각 중심 체험을 확대했다.조원용 경기관공공사 사장은 “이번 사업은 단순한 투어 운영이 아니라, 관광약자에게 적합한 코스를 발굴하고 검증해 실질적인 여행 정보를 제공하는 과정”이라며, “누구나 불편 없이 즐길 수 있는 무장애 관광환경을 도내 전역으로 확산시킬 수 있도록 최선을 다할 방침이다”라고 말했다.안승순 기자