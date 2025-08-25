GH, 폭염 건설 현장에 IoT 기반 스마트 안전 장비 도입

이미지 확대 경기주택도시공사가 경기융합타운 경기정원 조성사업 현장에 스마트 안전장비를 전달했다. (GH 제공)

경기주택도시공사(GH)는 건설 현장 안전 경영을 강화하기 위해 경기융합타운 경기정원 조성사업 현장에 IoT(Internet of Things, 사물 인터넷) 기반 스마트 안전 장비 25대를 도입했다고 25일 밝혔다.경기융합타운은 수원 광교신도시에서 추진 중인 광역행정·공공기관 복합개발 사업이며, 2026년 경기정원 완공을 끝으로 사업이 마무리된다. 경기정원은 약 3만2,700㎡ 규모의 녹지공간에 잔디광장, 평화연못, 어린이놀이터, 맨발 황토길 등 친환경 공간으로 조성되며, RE100 정책에 따라 신재생에너지를 활용한 전력도 생산할 예정이다.GH가 도입한 스마트 밴드는 근로자의 체온·심박수를 실시간 측정해 이상 징후 발생 시 즉시 안전관리자에게 경고 알림을 전송, 사고를 예방한다. 아울러 스마트 안전모는 근로자의 쓰러짐이나 긴급상황을 자동 감지해 SOS 신호를 발송, 신속한 초기 대응을 가능하게 한다.이와 함께 GH는 클라우드 기반 통합 플랫폼을 통해 근로자의 건강 상태, 위험 알림 이력, 출퇴근 정보를 체계적으로 관리한다. 시공사와 발주처 관리자는 해당 데이터를 모바일앱으로 실시간 확인할 수 있다.이종선 GH 사장 직무대행은 “GH는 현장에서의 중대재해 예방을 최우선 과제로 삼고 현장 근로자들에게 스마트 안전 장비를 직접 전달하며 안전에 대한 전사적 의지를 다지고 있다”며 “앞으로도 IoT 기술을 접목한 디지털 안전관리를 통해 근로자의 생명과 도민의 안전을 지켜나가는 모범 공기업이 되겠다”라고 밝혔다.안승순 기자