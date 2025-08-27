경기관광공사, 지방관광공사 최초 ‘지속가능경영보고서’ 2년 연속 발간

ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영성과 및 향후 발전 방향 제시
경기관광공사는 국내 지방관광공사(RTO) 최초로 지난해에 이어 올해 두 번째 지속가능경영보고서를 발간했다고 27일 밝혔다.
보고서에는 도민과 이해관계자 등에게 공사의 ESG(환경, 사회, 지배구조)경영 성과를 투명하게 공유하고, 향후 발전 방향을 제시하는 차원에서 올해 ESG 경영 전략과 지난해 주요 활동 및 성과 등을 담았다.
보고서는 글로벌 지속가능보고 기준을 준수해 작성했고, 독립 검증기관의 제3자 검증을 거치는 등 신뢰성을 확보했다. 공사 누리집에서도 보고서를 볼 수 있다.
주요 내용은 환경부문에서 환경경영시스템(ISO 14001) 운영을 기반으로 기후변화 대응을 위한 태양광 발전 추진, 친환경 관광 및 서비스 확대, 환경영향 사전점검 강화 등 탄소 저감 활동 등을 소개했다.
사회부문에서는 안전보건경영시스템(ISO 45001) 운영을 통한 안전·보건 관리 향상, 정보보호와 보안 관리 강화, 지역 소상공인 지원과 청년·취약계층 대상 관광 일자리 창출 등 사회적 가치 실현을 위한 활동 등을 담았다.
지배구조부문에서는 이사회 활동 내용, 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증 갱신, 청렴시민감사관 운영 등 윤리경영실천 노력과 성과를 실었다.
경기관광공사 조원용 사장은 “두 번째 지속가능경영보고서를 통해 공사의 ESG 경영 성과 및 지속 가능한 관광산업을 선도하기 위한 비전과 실천 의지를 다시 한번 확인시켰다”며, “앞으로도 지역사회와 함께 성장하고, 환경과 조화를 이루는 책임 있는 관광 공기업으로 자리매김하겠다”라고 말했다.
안승순 기자
경기관광공사는 국내 지방관광공사(RTO) 최초로 지난해에 이어 올해 두 번째 지속가능경영보고서를 발간했다고 27일 밝혔다.
보고서에는 도민과 이해관계자 등에게 공사의 ESG(환경, 사회, 지배구조)경영 성과를 투명하게 공유하고, 향후 발전 방향을 제시하는 차원에서 올해 ESG 경영 전략과 지난해 주요 활동 및 성과 등을 담았다.
보고서는 글로벌 지속가능보고 기준을 준수해 작성했고, 독립 검증기관의 제3자 검증을 거치는 등 신뢰성을 확보했다. 공사 누리집에서도 보고서를 볼 수 있다.
주요 내용은 환경부문에서 환경경영시스템(ISO 14001) 운영을 기반으로 기후변화 대응을 위한 태양광 발전 추진, 친환경 관광 및 서비스 확대, 환경영향 사전점검 강화 등 탄소 저감 활동 등을 소개했다.
사회부문에서는 안전보건경영시스템(ISO 45001) 운영을 통한 안전·보건 관리 향상, 정보보호와 보안 관리 강화, 지역 소상공인 지원과 청년·취약계층 대상 관광 일자리 창출 등 사회적 가치 실현을 위한 활동 등을 담았다.
지배구조부문에서는 이사회 활동 내용, 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증 갱신, 청렴시민감사관 운영 등 윤리경영실천 노력과 성과를 실었다.
경기관광공사 조원용 사장은 “두 번째 지속가능경영보고서를 통해 공사의 ESG 경영 성과 및 지속 가능한 관광산업을 선도하기 위한 비전과 실천 의지를 다시 한번 확인시켰다”며, “앞으로도 지역사회와 함께 성장하고, 환경과 조화를 이루는 책임 있는 관광 공기업으로 자리매김하겠다”라고 말했다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지