GH, 양주 은남산단 제조시설용지 공급···양주시, 매입비 10% 지원

안승순 기자
수정 2025-09-04 08:56
입력 2025-09-04 08:56
이미지 확대
양주 은남산단 조감도
양주 은남산단 조감도


경기주택도시공사(GH)는 양주 은남일반산업단지 내 산업시설용지 11필지를 신규 공급한다고 4일 밝혔다.

공급 용지는 제조시설용지 11필지로 입주 가능 업종은 식료품 제조업, 섬유제품 제조업(의복 제외), 고무 및 플라스틱 제조업, 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외), 기타기계 및 장비제조업 등이다.

공급단가는 추정 조성원가로 3.3㎡당 199만7000원이다. 필지당 면적은 3598 ~7723㎡이며 공급 금액은 21억7359만 원~46억6556만 원이다. 대금납부 조건은 3년 이내 6개월 간격 균등 분할 납부이고, 토지 사용 시기는 사업준공 예정일인 2027년 12월이다.

입주 기업은 양주시로부터 부지매입비의 10%를 지원받을 수 있다.

분양 신청은 9월 16일~18일까지 가능하며, 양주시 심사 통과자를 대상으로 추첨을 통해 9월 30일 선정한다.
양주 은남일반산업단지는 양주시 은현면과 남면 일원에 99만2361㎡ 규모로 조성된다. 수도권 제2순환고속도로 서양주 IC, 서울-양주 고속도로(예정)와 인접해 인천공항 및 수도권과의 접근성이 좋다.

안승순 기자
