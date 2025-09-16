‘수수료 1%’ 경기도 배달특급 효과 ‘톡톡’…가맹점주 43%, 매출↑

이미지 확대

경기도 공공배달앱인 배달특급 가맹점주 43%가 올해 배달특급을 통한 매출이 지난해보다 늘어난 것으로 나타났다.경기도주식회사는 지난 8월 20일부터 9월 3일까지 배달특급 가맹점주 4,389명을 대상으로 ‘2025년 배달특급 이용 관련 설문조사’를 진행한 결과 올해 배달특급을 통한 매출이 작년에 비해 ‘매우 증가했다’는 응답이 전체의 4%, ‘증가했다’는 응답이 39%를 차지했다고 16일 밝혔다.올해 8월까지 배달특급 매출은 지난해 같은 기간 440억 원 대비 43% 늘어난 630억 원을 기록했다.배달특급 서비스 중 실제 매출 증가에 가장 도움이 되느냐는 질문에 응답자 45%가 ‘1%의 낮은 중개수수료와 광고비 무료’를 꼽았고 ‘지역화폐 결제’ 응답이 32%로 뒤를 이었다.앞으로 ‘배달특급 공공 서비스 지원 확대가 매장 매출에 어느 정도 도움이 될 것으로 보느냐’에 대한 질문에는 현재 매출 기준 ‘10% 이상~20% 미만’이라는 응답이 전체의 29%, ‘20% 이상’이라는 응답이 전체의 28%를 차지했다.배달특급 매출 증대에 가장 효과적이었던 프로모션을 묻는 질문에는 전체의 35%가 정부의 ‘민생회복 소비쿠폰’을 꼽았고, 이어 경기도의 ‘통 큰 세일 소비촉진 쿠폰’이 32%, ‘aT 공공배달앱 활성화 소비쿠폰’이 18%를 차지했다.배달특급 주문에서 가장 많이 사용된 결제 수단을 묻는 질문에는 54%가 지역화폐라고 응답해 배달특급이 지역경제 순환에 긍정적 역할을 하는 것으로 확인됐다.이재준 경기도주식회사 대표이사는 “배달특급이 전년 대비 좋은 실적을 거두면서 설문조사에 가맹점주들의 긍정적인 반응을 확인할 수 있었다”며 “이번 조사를 바탕으로 더욱 발전된 배달특급으로 가맹점주와 소비자 모두가 만족할 수 있는 상생으로 나아가겠다”라고 말했다.안승순 기자