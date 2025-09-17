경콘진, ‘경기 레벨업 투자 라운드 3회차’ 주최···투자사-기업 140건 비즈 매칭

이미지 확대 ‘2025년 경기 레벨업 투자라운드’ 3회차 현장(경콘진 제공)

경기콘텐츠진흥원(경콘진)이 17일 경기콘텐츠코리아랩에서 주최한 ‘2025년 경기 레벨업 투자라운드’ 3회차 행사에서 140건의 비즈 매칭이 성사됐다.‘경기 레벨업 투자 라운드’는 경기도 콘텐츠 기업의 투자 유치 기회를 넓히고 민간 투자사와 직접 만남을 통해 실질적인 투자 성과로 이어지도록 기획된 맞춤형 상담 프로그램이다.3회차 행사에는 ‘레벨업 프로그램’ 선정기업 36개 사가 참여한 가운데, ‘경기 레벨업 인베스트 파트너스(G-VIP)’ 소속 투자사 36개 사와의 일대일 연결을 통해 140건 이상의 상담이 이뤄졌다.특히 기업이 직접 희망하는 투자사를 선택할 수 있도록 해, 관심사와 성장 단계에 맞는 상담이 이뤄지면서 기업과 투자사 모두 만족도가 높았다.행사 프로그램은 ▲성장기업 14개 사의 ‘1분 발표’ ▲36개 기업의 투자사와의 일대일 상담으로 구성됐다. 투자사들은 사전 매칭 결과를 바탕으로 최대 4개 기업과 집중 미팅을 진행했다.경콘진 탁용석 원장은 “이번 투자 라운드는 기업이 원하는 투자사와 연결될 수 있도록 수요 맞춤 매칭을 진행한 것이 특징”이라며 “앞으로도 도내 유망 콘텐츠 기업이 성장 단계에 맞춰 투자 기회를 확보할 수 있도록 다양한 연계 프로그램을 이어가겠다”라고 밝혔다.한편, 경콘진은 올해 총 3차례에 걸쳐 ‘2025 경기 레벨업 투자 라운드’를 진행해 누적 450건 이상의 비즈니스 상담을 주선했다.경콘진은 단순한 상담에 그치지 않고 후속 투자로 이어질 수 있도록 네트워킹과 연계 프로그램을 지속 확대할 계획이다. 현재까지 경콘진과 업무협약을 체결한 G-VIP 협력사는 93개 사이다.안승순 기자