경기도 상장기업 7년간 34% 증가···경과원, ‘상장기업 변화와 재편 보고서’ 발간

안승순 기자
수정 2025-09-19 11:12
입력 2025-09-19 11:12
반도체 단일 구조 벗어나 바이오·자동차·소프트웨어 급성장

경기도 산업이 반도체 중심의 단일 구조에서 바이오, 자동차, 소프트웨어를 중심으로 한 다극 체제로 빠르게 전환하고 있는 것으로 나타났다.

경기도경제과학진흥원(경과원)이 19일 발간한 ‘경기도 산업, 어디로 흘러가나 : 도내 상장기업의 2018년 이후 변화와 재편의 방향’ 보고서에 따르면 최근 7년간 경기도 산업은 양적 성장과 함께 지형 변화가 이뤄졌다.

경기도 상장기업 수는 2018년 576개에서 2025년 771개로 33.9% 늘었고, 총매출액은 375.6조 원에서 504.3조 원으로 34.3%, 자산은 498.5조 원에서 890.9조 원으로 78.7% 증가했다.

그러나 영업이익은 73.2조 원에서 47조 원으로 35.8% 감소했다. 이는 전체 상장사 매출의 절반 이상을 차지하는 반도체 산업 영업이익이 호황이었던 2018년에 비해 47% 줄어든 탓이다.

보고서는 바이오·자동차·소프트웨어 등 ‘차세대 트로이카’ 산업의 성장세에 주목했다.

바이오·헬스케어 산업의 매출은 128.7%, 영업이익은 158.6% 증가했고, 자동차 및 부품 산업의 영업이익은 231.5% 급증했다. 소프트웨어 산업도 매출 128.8%, 영업이익 47.8% 증가를 기록하며 산업 다각화에 기여했다.

전체 상장기업 수의 제조업 비중이 73.6%에서 72.2%로 소폭 감소한 반면, 정보통신업은 6.9%에서 9.1%, 전문·과학 및 기술 서비스업은 3.3%에서 5.6%로 증가하는 등 제조업에서 지식기반 서비스업으로 재편되고 있음을 보여줬다.

기업 규모별로 중견기업은 매출 37.5%, 영업이익 14.0%, 당기순이익 41.2% 모두 증가한 반면, 중소기업은 기업 수와 고용은 각각 54.1%와 55.8% 늘었지만 영업이익이 적자로 전환됐다.

보고서는 경기도 산업 발전을 위해 ▲차세대 트로이카 산업 집중 육성 ▲기업 규모별 성장 사다리 복원 ▲주력 산업 고도화와 위기 산업 연계 지원이 필요하다고 제안했다.
김현곤 경과원장은 “이번 분석은 경기도 산업이 반도체뿐 아니라 바이오, 자동차, 소프트웨어라는 새로운 성장 엔진을 장착해야 하는 변곡점에 있음을 보여준다”며 “앞으로도 중소기업의 질적 성장과 신산업 전환이 성공적으로 이뤄질 수 있도록 현장 중심의 맞춤형 정책 지원을 강화해 나가겠다”라고 말했다.

안승순 기자
