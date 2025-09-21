경기도 배달특급, 2만 원 이상 주문하면 5천 원 할인···1인당 1일 1회

이미지 확대

경기도 공공배달앱인 배달특급이 10월부터 농림축산식품부 ‘공공배달 활성화 소비쿠폰 사업 지급 기준’ 완화 계획에 따라 소비구폰 지급을 바꾼다.경기도주식회사는 다음 달 1일부터 공공배달 소비쿠폰 사업 지급 조건을 기존 1인당 월 2만 원 2회 주문에서 2만 원 이상 주문 시 5천 원 할인쿠폰 즉시 지급(1인당 1일 1회 지급)으로 변경한다고 21일 밝혔다.농림부는 지난 6월 10일부터 외식업 소상공인 경영 부담 완화와 소비자 혜택을 위해 공공배달앱 활성화 소비쿠폰 사업을 추진해오고 있다.경기도주식회사 관계자는 “소비쿠폰 지급 기준이 또 한 번 완화되면서 소비자들에게는 할인 쿠폰이 즉시 지급되어 사용이 편리해짐과 동시에 가맹점주들에게는 주문 확대의 기회가 더욱 생겨 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다”라고 말했다.한편, 경기도주식회사는 지난 8월 20일부터 9월 3일까지 배달특급 가맹점주 4,389명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 매장에서 배달특급 매출 증대에 가장 효과적이었던 프로모션으로 전체의 35%가 ‘민생회복 소비쿠폰’이라고 대답했다.안승순 기자