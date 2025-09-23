‘도시 기술의 미래를 보고 체험한다’···GH, ‘2025 월드 씨티테크 엑스포’ 개최

이미지 확대

경기주택도시공사(GH)는 오는 24일부터 26일까지 사흘간 고양 킨텍스(KINTEX)에서 도시 기술의 미래를 직접 보고 체험할 수 있는 ‘2025 월드 시티테크 엑스포(World CITYTech Expo 2025)’를 개최한다고 23일 밝혔다.올해 처음 열리는 ‘월드 시티테크 엑스포’는 ‘Better Cities, Better Life’를 슬로건으로, AI 기반 도시 기술 혁신과 서비스를 한눈에 살펴볼 수 있는 국내 최대 규모의 도시 기술 전시회다.산·학·연·관이 참여하는 다채로운 콘퍼런스도 함께 열려, 첨단 도시 기술의 현재와 미래를 공유하고 협력의 장을 제공한다.GH, 한국국토정보공사(LX), 카카오엔터프라이즈 등 총 120개 기관이 참가해 스마트 빌딩, 스마트 정부, 도시 인프라, 스마트 교통을 비롯해 도시재생, 재개발, 재건축 등 도시 전반의 스마트 솔루션과 시민 삶의 질 향상을 위한 도시개발 분야의 최신 기술·서비스를 선보인다.엑스포를 주최한 GH는 ‘H.Y.P.E.R CITY’ 비전을 중심으로 미래 도시를 구현할 주요 성과와 혁신 기술을 대거 전시할 예정이다.주요 전시 콘텐츠는 ▲모듈러 주택 ▲AI 기반 스마트 케어 플랫폼 ▲스마트 안전관리 시스템 ▲경기도형 적금 주택 ▲3기 신도시 개발 전략 ▲도시재생 사례 등으로, GH가 그려가는 미래 도시의 청사진이다.엑스포 기간에는 총 20개의 콘퍼런스 세션이 열리고, 국내외 저명인사들과 다양한 기관이 참여해 AI 시대에 대응하는 도시개발 기술과 정책 동향, 미래 도시 비전 등을 논의한다.김용진 GH 사장은 “이번 엑스포는 GH가 축적해온 도시개발 역량과 기술을 널리 알리는 기회이자, 미래 도시 발전 방향을 모색하는 플랫폼이 될 것”이라며, “도시의 지속가능성과 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다”라고 밝혔다.안승순 기자