GH 김용진 사장, ‘현장에서 답 찾는다’···사업 현장서 업무보고 받아

이미지 확대 경기주택도시공사 김용진 신임 사장이 취임 후 첫 공식 일정으로 주요 사업현장을 직접 방문해 현장 중심의 업무보고를 받고 있다. (GH 제공)

경기주택도시공사(GH)는 김용진 사장이 취임 후 첫 공식 일정으로 주요 사업 현장을 직접 방문해 현장 중심의 업무보고를 받았다.김 사장은 첫 행보로 고양방송영상밸리, 일산테크노밸리, K-컬처밸리 및 광명시흥·학온지구를 찾아 현장 직원들로부터 업무보고를 받고, 주요 추진현황과 사업 현장을 점검했다.업무보고는 단순 실적 보고가 아닌, 직원들과의 직접 소통을 통해 사업 추진 과정에서의 문제점과 개선 과제를 함께 논의하는 열린 소통의 자리로 마련됐다. GH 주요 간부진도 동행해 현안 공유 및 향후 방향성에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다.김 사장은 “보고를 위한 보고가 아니라, 현장에서 답을 찾고 직원들과 직접 소통하는 것이 바로 GH의 존재 이유이자 역할”이라며, “주거 안정과 도시 경쟁력 강화를 위한 현장 중심의 경영을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.이어 “사업 추진 현황을 직접 챙기면서, 현장에서 체감한 내용을 향후 경영 전략에 적극 반영해 실질적인 성과를 만들어 가겠다”고 덧붙였다.그러면서 “진행 중인 사업들이 한 치의 오차 없이 완성될 수 있도록 세심히 살피는 한편, 현장을 통해 배우고 점검한 것들이 GH의 미래 사업을 추진하는 데 중요한 밑거름이 될 것”이라고 말했다.김 사장은 추석 연휴 이후에도 주요 사업 현장을 차례대로 방문할 계획이다.안승순 기자