중동에도 부는 K-뷰티 바람!···경과원, ‘두바이 뷰티월드’서 5673달러 상담 지원

김현곤 원장 “K-뷰티 성장 가능성 확인, 성과 이어지도록 적극 지원”
경기도경제과학진흥원(경과원)은 지난달 10월 27일부터 29일까지 ‘2025 두바이 뷰티월드(Beautyworld Middle East 2025)’에서 경기도 21개 기업이 총 5,673만 달러 규모의 수출 상담을 했다고 2일 밝혔다.
‘두바이 뷰티월드’는 화장품, 헤어, 향수, 스킨케어, 스마트 뷰티기기 등 퍼스널 케어 전반을 아우르는 중동 최대 규모의 기업과 간 거래(B2B) 전시회로, 올해 전 세계 70개국에서 2,000여 개 기업이 참가하고, 약 75,000여 명의 참관객이 찾았다.
경과원은 중소기업중앙회 및 용인시와 협력해 도내 유망 뷰티 중소기업 21개 사로 구성된 한국관 공동관을 운영한 결과 중동 시장 특성에 맞춘 천연 화장품, 기능성 스킨케어, 스마트 뷰티 디바이스 등을 선보여 총 736건 약 5,673만 달러 규모의 상담과 1,927만 달러 규모의 수출 계약을 체결했다.
경과원은 전시회가 열리기 전 부스 임차료 및 장치비의 70~80%와 함께 전시품 운송, 사전 마케팅, 바이어 발굴 및 매칭 등 준비 단계를 지원했고, 전시 기간에는 현장 통역원 배치와 상담일지 관리 등 운영 전반을 총괄했다.
김현곤 경과원장은 “예상을 뛰어넘는 뜨거운 현지 반응을 통해 중동 시장 내 K-뷰티의 잠재력을 다시금 확인할 수 있었다”며, “글로벌 무역 환경의 불확실성 속에서도 중동은 유망한 수출시장으로 주목받고 있는 만큼, 상담 성과가 실질적인 계약으로 이어지도록 후속 지원에 최선을 다하겠다”라고 말했다.
안승순 기자
