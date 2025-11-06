경기신보 수원지점 →‘수원팔달지점’, 매교역 인근으로 이전

이미지 확대 6일 경기신보 수원팔달지점 이전식 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (왼쪽에서 2번째부터 남경순 경기도의회 경제노동위원회 의원, 시석중 경기신용보증재단 이사장, 김현수 수원특례시 부시장, 한원찬 경기도의회 경제노동위원회 의원). 경기신보 제공

경기신용보증재단(경기신보)은 현장 중심 경영을 강화하기 위해 기존 수원지점을 수원특례시 팔달구 매교역 인근으로 이전하고, 지점 명칭도 ‘수원팔달지점’으로 변경했다.경기신보는 6일 시석중 이사장과 남경순 경기도의회 경제노동위원회 의원(국힘, 수원1), 한원찬 경기도의회 경제노동위원회 의원(국힘, 수원6), 김현수 수원특례시 부시장, 조이화 수원시 팔달구 소상공인연합회 회장, 송철재 수원시 권선구 소상공인연합회 회장, 등이 참석한 가운데 수원팔달지점 이전식을 가졌다.경기신보는 팔달구·권선구 소상공인과 중소기업의 정책금융 접근성을 높이기 위해 기존 수원지점을 팔달구로 이전했다.경기도는 인구와 사업체 수가 경기도 내 상위권으로, 청년 창업자·영세 소상공인이 많아 정책금융 수요가 높은 지역이다. 이러한 지역적 특성에 따라 경기신보는 단일 지점(수원지점) 체제에서 지난 8월 ‘수원광교지점’을 개점해, 2개 지점(수원지점·수원광교지점) 체제로 운영 중이다.경기신보는 공공기관의 적극적이고 능동적인 정책 지원을 강조한 김동연 경기지사의 도정 철학에 맞춰 수원광교지점을 개점하고, 수원팔달지점을 이전하는 등 도민 편의성을 위한 적극적이고 능동적인 정책 지원에 앞장서고 있다.시석중 이사장은 “경기신보는 앞으로도 수원특례시의 소상공인과 중소기업이 더 나은 기회를 받을 수 있도록 경기도·경기도의회·수원특례시와 협력해 현장 수요에 발맞춘 적극적인 지원을 위해 노력하겠다.”라고 말했다.안승순 기자