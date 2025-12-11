메뉴
GH의 최우선 가치는 ‘안전’…임직원 대상 ‘VR 안전 체험’ 운영

안승순 기자
수정 2025-12-11 09:19
입력 2025-12-11 09:19
김용진 경기주택도시공사 사장(오른쪽)이 ‘VR 안전체험 프로그램’에 참여 중인 직원과 대화하고 있다.(GH 제공)
김용진 경기주택도시공사 사장(오른쪽)이 ‘VR 안전체험 프로그램’에 참여 중인 직원과 대화하고 있다.(GH 제공)


경기주택도시공사(GH)는 ‘모든 근로자의 안전은 GH가 끝까지 책임진다’라는 안전 경영 방침에 따라 모든 임직원의 안전의식을 높이고 조직 내 안전 문화를 확산하기 위해 ‘VR 안전 체험 행사프로그램’을 운영한다고 11일 밝혔다.

GH 수원 본사 로비에 설치된 체험 부스에서 진행되며, 임직원들이 안전에 대해 자연스럽게 관심을 가지고 참여할 수 있도록 기획됐다. 콘텐츠는 산업안전 11종, 재난 안전 3종 등 총 14종으로 구성되어 있으며, 각 상황의 사고 발생 전후 과정과 위험 요소, 초기 대응 절차 등을 사실감 있게 구현했다.

GH는 또 12일 ‘초격차 안전보건경영 선포식’을 열어 GH의 안전 경영 비전을 대내외에 선언하고, 실천 과제를 단계적으로 추진해 전사적 안전관리 체계를 구축할 계획이다.

김용진 사장은 “현장에서 발생할 수 있는 사고 위험을 미리 체감해보는 것이 진정한 예방의 출발점”이라며, “GH는 안전을 최우선 가치로 삼고, 모두가 안심하고 일하는 일터를 만들고자 전사적인 노력을 계속해 나가겠다”라고 밝혔다.

안승순 기자
