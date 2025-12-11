“낙하산 채용 없어요”···GH, 3년 연속 ‘공정 채용 우수기관’ 인증

이미지 확대 경기주택도시공사 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기주택도시공사(GH)는 한국경영인증원(KMR)으로부터 3년 연속 ‘공정 채용 우수기관’ 인증을 받았다고 11일 밝혔다.공정 채용 인증은 채용에 편견적 요소를 배제하고, 직무능력 중심의 공정 채용을 모범적으로 운영하는 공공기관 및 기업에 대해 제3자가 객관적으로 심사해 인증하는 제도다.심사 항목에는 채용공고부터 서류·필기·면접 등 채용 과정의 전반적인 운영 절차는 물론, 신규채용자 만족도, 채용 비리 적발 여부 등도 포함된다.GH는 2023년 첫 인증을 시작으로 올해까지 3년 연속 인증을 유지하게 됐다. 특히 2025년 평가에서는 채용 시스템, 운영 절차, 채용 성과 등 모든 부문에서 높은 평가를 받았고, 직무역량 기반 채용체계 확립과 평가 절차의 표준화 등 공정성과 투명성 강화를 위한 노력을 인정받았다.김용진 사장은 “공공기관으로서 사회적 책임을 다하고, 실력 중심의 인재를 공정하게 선발하는 것은 조직 경쟁력의 핵심”이라며 “앞으로도 신뢰받는 채용문화 확산과 공정사회 실현에 앞장서겠다”라고 밝혔다.안승순 기자