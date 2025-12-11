경과원, 157개 중소기업 디자인 개발 성과 공개…‘우수 결과물’ 공유

이미지 확대 경기도와 경기도경제과학진흥원이 10일 마련한 ‘2025년 중소기업 제품디자인개발 지원사업’ 성과공유회 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (경과원 제공)

경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 10일 판교 경기스타트업브릿지에서 ‘2025년 중소기업 제품디자인개발 지원사업’ 성과공유회를 열었다.‘중소기업 제품디자인개발 지원사업’은 1998년부터 27년째 이어져 온 경기도 대표 기업 지원 프로그램이다.올해는 경기도와 24개 시군이 협력해 총 17억 원을 투입, 157개 기업의 디자인 개발과 상용화를 지원했다.이날 1부 행사에서는 우수 기업들의 제품디자인 개발 사례가 발표됐다. 주요 사례로는 ▲손바닥 정맥 책상 거치대 스캐너((주)휴먼인텍) ▲4세대 수강용 테이블(씨.월드) ▲수액세트 포장디자인((주)에스에스메디케어) ▲의료용 통증 자가조절 장치((주)수앤수메드) ▲잉크젯 프린팅 헤드(엔젯 주식회사) ▲초음파 스케일 방지 및 제거기 ACOUSTIC GUN(오산) ▲수출용 직수형 이온수기(한우물) ▲신흥국 대응형 냉온정수기(와코코퍼레이션) 등이 소개됐다.2부에서는 한양대 최종우 교수가 ‘AI를 활용한 기업의 제품디자인 향상 스킬’을 주제로 특강이 진행됐다. 특강에서는 AI 기반 제품 구조 설계와 사용성 평가 등을 통해 대기업 수준의 개발 속도를 확보할 수 있는 실무 전략이 소개됐다.안경우 균형발전본부장은 “디자인은 중소기업 제품 전략의 핵심 요소”라며, “이번 사업은 디자인 변경을 넘어 시장성과 상용화 가능성까지 완성하는 데 중점을 뒀다며, 앞으로도 기업들이 시장에 진입하고 매출까지 이어질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.안승순 기자