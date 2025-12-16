‘음악을 통한 DMZ 평화적 가치 확산’…경기관광공사, ‘평화 콘서트’ 마쳐

이미지 확대

경기도와 경기관광공사가 음악을 통한 DMZ의 평화적 가치 확산을 위해 진행한 시군 순회형 음악 콘서트인 “평화 콘서트”가 마무리됐다. 콘서트는 지난 11월 28일 광주시에서 시작, 파주시 1일, 양평군 9일, 마지막으로 10일 부천시에서 열렸다.‘평화가 머무는 경기’를 슬로건으로 열린 콘서트는 대중적 공감대를 가진 음악 프로그램 ‘피크닉라이브 소풍’(MBC 플러스)과 연계 각 지역의 랜드마크 장소를 배경으로 인기 아티스트(이보람, 신용재, 김원주, 경서 등) 및 각 지역 예술인의 공연이 함께 어울리며 현장을 찾은 방문객에게 풍성한 재미와 볼거리를 제공했다.특히, 파주·양평·부천을 대표해 무대에 오른 지역 예술인 “다빈치 듀오”, “(사)한국연극협회 양평군지부”, “남북한민족예술단” 등은 음악으로 평화와 화합을 노래하며, DMZ가 지닌 평화적 가치와 상징적 의미를 관객에게 깊은 울림으로 전했다.콘서트는 방송과 유튜브 등 다양한 채널을 통해 송출될 예정이다. 공개방송으로 제작된 ‘피크닉라이브 소풍, 평화가 머무는 경기’는 지역별로 ▲광주시(12월19일) ▲파주시(12월26일, 1월9일) ▲부천시(1월2일) ▲양평군(1월16일) 순으로 MBC 플러스 채널을 통해 송출될 예정이다.이에 따라 DMZ가 지닌 평화와 문화의 가치를 전국적으로 확산하고 ‘평화가 머무는 경기’ 메시지는 SNS를 통해 홍보할 수 있게 되면서 각 지역을 대표하는 관광지 영상도 함께 소개, 지역의 매력을 널리 알리고 관광객 유치 확대에도 기여할 것으로 기대된다.콘서트 추진에 앞장선 경기도의회 기획재정위원회 조성환 위원장과 이혜원 부위원장, 박상현 의원 등은 인사말을 통해 “음악이 지닌 공감과 소통의 힘을 바탕으로 경기도 DMZ의 평화 메시지가 도민 일상 속으로 확산되기를 기대한다”라고 말했다.안승순 기자