GH, ‘제3회 한국공공ESG경영대상’ K-ESG 이행평가 부문 ‘대상’ 수상

이미지 확대 경기주택도시공사(경영기획본부장 안상태, 오른쪽)가 30일 ‘제3회 한국공공ESG경영대상’에서 K-ESG 이행평가 부문 지방공기업 유형 ‘대상’을 받았다. (GH 제공)

라고 밝혔다.경기주택도시공사(GH)가 30일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 ‘제3회 한국공공ESG경영대상’에서 K-ESG 이행평가 부문 지방공기업 유형 ‘대상’을 받았다.한국공공ESG경영대상은 한국공공ESG연구원이 주최한 행사로, 공공기관의 ESG 경영 이행 수준을 객관적으로 진단하고 우수 사례를 확산하기 위해 마련됐다.평가는 공기업, 준정부기관, 기타공공기관, 지방공기업 등 300여 개 공공기관을 대상으로 진행됐다. GH가 수상한 ‘K-ESG 이행평가’는 한국공공ESG연구원이 산업통상자원부 K-ESG 가이드라인을 기반으로, 지배구조, 정부정책 이행, 경영평가, 외부 평가지표 등을 반영해 자체 수립한 66개 세부 항목을 종합 평가했다.GH는 우수기관 18곳 중 하나로 선정됐다. GH는 지방공기업 유형에서 대상을 수상했다. 이는 GH가 ESG 전략 수립부터 실행, 성과 관리에 이르기까지 전 과정을 체계적으로 운영하며 우수한 ESG 경영 체계를 갖춘 기관임을 대외적으로 인정받은 성과다.GH는 그동안 중대성 평가를 기반으로 핵심 이슈를 도출하고, 환경·사회·지배구조 전 분야에서 실행 과제를 체계적으로 관리해 왔다. 또한 GH는 ESG 성과를 경영 전반에 연계·관리함으로써, 공공기관으로서의 사회적 책임을 다하고 지속가능경영 기반을 지속적으로 강화해왔다.김용진 GH 사장은 “이번 K-ESG 이행평가 대상 수상은 ESG 경영을 단순한 선언이 아닌 실제 이행과 성과로 관리해 온 노력의 결과”라며, “앞으로도 ESG 경영 내재화를 통해 경기도민의 삶의 질 향상에 기여하는 지속가능한 공공기관으로 도약하겠다”고 말했다.앞서 GH는 외부 전문기관 ESG 평가에서 A등급을 받았다. GH는 지난 9월 ‘국가공헌대상’ ESG경영 부문에서 국토교통부 장관상을 수상했다.안승순 기자