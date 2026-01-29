평택도시공사 제7대 사장에 한병수 전 평택시 공무원 임명

이미지 확대 정장선 평택시장(왼쪽)이 27일 한병수 평택도시공사 제7대 사장에게 임명장을 준 뒤 기념 촬영을 하고 있다. (평택시 제공)

평택도시공사 제7대 사장에 한병수 전 평택시 공무원이 27일 임명됐다.한 신임 사장은 평택시 공무원으로 32년간 재직하며 기획·예산·기업 관련 부서의 과·국·실장을 역임해 시정 전반에 풍부한 행정 경험과 전문성을 갖췄다는 평가를 받는다.그의 임기는 2029년 1월 26일까지 3년이다.한 사장은 “평택도시공사는 단순한 개발 수행기관이 아닌, 시민의 삶과 도시의 미래를 설계하는 공공기관”이라며 “성과와 속도보다 방향성과 지속 가능성을 중시하고, 신중하고 책임 있는 의사결정을 통해 조직의 안정성과 공공성을 강화하겠다”고 포부를 밝혔다.정장선 시장은 “오랜 공직 경험과 시정 전반에 대한 이해를 바탕으로 평택도시공사를 안정적이고 체계적으로 운영해 줄 것으로 기대한다”며 “시민 중심의 공공성 강화와 지속 가능한 도시 발전을 위해 책임 있는 경영을 펼쳐 주길 바란다”고 당부했다.안승순 기자