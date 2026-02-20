평택시-경과원, ‘평택형 히든챔피언 기업’ 2개 사 모집…최대 5300만원 지원

이미지 확대 ‘평택형 히든챔피언 기업’으로 선정된 ㈜필코코스팜이 지난달 12일 미국 수출을 위한 신제품 첫 선적식을 갖고 있다. (평택시 제공)

경기 평택시와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 기술력과 성장잠재력을 갖춘 평택시 중소기업을 발굴·육성하기 위해 ‘2026년도 히든챔피언 육성지원사업’ 참가기업을 다음 달 13일까지 모집한다.이 사업은 평택시 내 유망 중소기업의 기술개발을 지원해 글로벌 경쟁력을 갖춘 강소기업으로 육성하고, 이를 통해 지역 산업 경쟁력 강화와 일자리 창출을 꾀한다.시는 2019년부터 2026년까지 25개 사 이상의 ‘평택형 히든챔피언’ 육성을 목표로 체계적인 지원을 경과원과 함께 추진하고 있다.올해는 2개 사를 선정해 ▲연구 기자재 구입 ▲연구 인력 인건비 ▲시제품 제작 ▲지식재산권 출원·등록 ▲시험분석 및 제품규격 인증 등 기술혁신 연구개발(R＆D) 비용의 60%를 기업당 최대 5300만원 한도에서 지원한다.지원 대상은 공고일 기준 평택시에 소재한 공장등록업체 중 매출액 50억원 이상인 중소기업이다. 특히 평택시 전략산업인 반도체, 미래자동차, 수소에너지 분야 기업과 에너지효율 개선 과제를 수행하는 기업에는 우대 가점을 부여한다.시는 서류심사와 현장실사, 발표평가를 거쳐 4월 중 최종 참가기업을 선정할 예정이다.김길아 경과원 균형발전본부장은 “대내외 경제 환경의 불확실성이 확대되는 상황에서 기업의 지속 성장을 위해서는 선제적 기술개발이 중요하다”며 “평택의 미래 산업을 선도할 유망 기업이 경쟁력을 확보할 수 있도록 체계적으로 지원하겠다”고 밝혔다.안승순 기자