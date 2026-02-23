‘현장 중심’ 정책 소통…경기신보, 2026년 타운홀미팅(지원사업설명회) 시작

이미지 확대 경기신용보증재단이 23일 유관기관과 함께 수원 본점에서 ‘2026년 상반기 타운홀미팅(지원사업설명회)’를 개최했다. (경기신보 제공)

이미지 확대 23일 열린 2026년 경기신용보증재단 타운홀미팅에서 시석중 이사장이 인사말을 하고 있다. (경기신보 제공)

경기신용보증재단(경기신보)이 유관기관과 함께 도내 기업의 안정적인 경영과 사업 성공을 지원하기 위한 ‘2026년 상반기 타운홀 미팅(지원사업설명회)’을 시작했다.경기신보는 23일 본점에서 수원·평택·화성·용인·오산·안성 등 남부권역을 대상으로 올해 첫 타운홀 미팅을 열었다.이날 행사는 경기신보와 정책 지원 유관기관 관계자 등 200여명이 참석한 가운데 2026년 주요 보증 및 금융지원 정책을 포함한 경기신보의 핵심 지원사업과 소상공인시장진흥공단의 창업·경영안정 및 재기지원 정책을 소개하고 현장 의견을 듣는 소통 중심의 방식으로 운영됐다.특히 재단과 유관기관의 정책을 한자리에서 안내함으로써 소상공인과 중소기업이 여러 기관을 개별적으로 찾지 않고도 필요한 정책 정보를 종합적으로 확인할 수 있도록 구성했다.경기신보는 이날 제시된 자금 이용과 관련한 실무적인 문의부터 경영 안정과 재도약을 위한 정책 제안에 대해 정책 운영과 제도 개선에 적극 반영할 계획이다.시석중 경기신보 이사장은 “이번 타운홀 미팅은 정책을 설명하는 자리를 넘어 현장의 목소리를 직접 듣고 함께 해법을 모색하는 의미 있는 시간이었다”며 “앞으로도 재단 및 유관기관 제도를 종합적으로 안내함으로써 지원 제도를 몰라서 이용하지 못하는 기업이 없도록 노력하겠다”고 밝혔다.이어 “경기신용보증재단은 올해 민생회복 Support, 미래성장 Scale-up, 열린경영 Synergy, 내부혁신 Smart 등 4S 전략을 통해 도민의 사업 성공과 지역경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.경기신보는 2월 25일 양주 경기섬유종합지원센터 1층 컨벤션홀에서 의정부, 고양, 김포, 포천, 파주, 양주, 연천, 동두천 지역을 대상으로 북부권 타운홀 미팅을 연다.동부권역은 3월 4일 성남 국립국제교육원 국제홀에서 성남, 남양주, 이천, 광주, 하남, 구리, 여주, 가평, 양평 지역을 대상으로 진행한다.이어 중부권역은 3월 6일 안산 경기테크노파크 1층 다목적실에서 안양, 부천, 안산, 시흥, 과천, 광명, 군포, 의왕 지역을 대상으로 개최할 예정이다.안승순 기자