‘GH 청춘 빌드업 창업 공모전’ 30팀 수상…GH ‘창업특화주택’ 입주 가점

이미지 확대 24일 ‘2025 GH 청춘 빌드업 창업 공모전’ 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. (GH 제공)

경기주택도시공사(GH)는 청년 창업 아이디어 발굴과 창업 활성화를 위해 추진한 ‘2025 GH 청춘 빌드업 창업 공모전’에서 30팀을 선정해 시상했다고 24일 밝혔다.“청춘의 아이디어, 경기도의 미래를 빌드업하다!”라는 슬로건 아래 진행된 이번 공모전에는 지난 1월 접수 시작 이후 총 104팀이 지원했다. GH는 1차 서류심사를 거쳐 본선 진출 10팀과 입선 20팀 등 총 30팀을 선발했다.창업·투자 전문가들이 참여한 가운데 진행된 최종 심사는 △사업성 △실현 가능성 △상생 협력 △파급성 등을 종합 평가하는 발표 심사(PT)를 통해 최종 순위가 결정됐다. 심사 결과 대상 1팀(‘느린단맛연구소’)을 비롯해 최우수상 2팀, 우수상 3팀, 장려상 4팀이 수상했다.선정된 30팀에는 총상금 1400만원과 함께 올해 하반기 입주 예정인 ‘GH 창업특화주택’ 입주 시 가점이 부여된다.수원 권선동에 건립 중인 ‘창업특화주택’은 임대주택 210가구와 공유 오피스 4개 호실로 구성된 복합주거모델이다. 저렴한 임대료는 물론 △액셀러레이팅 △마케팅 △자격증 교육 등 입주 기업의 성장을 돕는 다양한 프로그램을 무료로 제공할 예정이다.김용진 GH 사장은 “이번 공모전을 통해 청년 창업가들의 창의적이고 혁신적인 아이디어를 확인할 수 있었다”며 “GH는 앞으로도 청년 창업 활성화와 안정적인 창업 기반 조성을 위해 지속적으로 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자