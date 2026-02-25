‘전시 참가에서 IR, 투자 연계까지’…경과원, CES 2026·UKF 성과 공유

이미지 확대 김현곤 경기도경제과학진흥원장(가운데)이 24일 판교 스타트업캠퍼스 내 창업라운지에서 판교테크노밸리 관리사업 참여기업을 대상으로 ‘글로벌 진출 성과공유 및 간담회’를 주재하고 있다. (경과원 제공)

경기도경제과학진흥원(경과원)은 24일 판교 스타트업캠퍼스 내 창업라운지에서 판교테크노밸리 관리사업 참여기업을 대상으로 ‘글로벌 진출 성과공유 및 간담회’를 열었다.경과원은 CES 2026(국제전자제품박람회) 및 UKF(United Korean Founders·한인창업자연합) 참가 성과를 공유하고 우수기업과 사업 유공자를 표창했다.김현곤 경과원장과 판교 관리사업 참여기업 대표·임직원, 관계자 등 30여 명이 참석한 이날 행사는 판교테크노밸리 관리사업 참여기업의 글로벌 전시·투자 연계 성과를 확산하고, 해외시장 진출 우수사례를 공유해 기업 간 협력과 동반성장 환경을 조성하기 위해 마련됐다.특히 CES 2026과 UKF 참가 경험을 토대로 글로벌 시장에서의 확장 전략을 점검하고, 지원사업의 성과를 객관적으로 분석하는 데 중점을 뒀다.성과공유 간담회에서는 CES 2026 및 UKF 참가기업들이 글로벌 전시와 IR, 투자 연계 과정에서 거둔 성과를 발표했다.김 원장은 “이번 간담회는 전시 참가에서 IR, 투자 연계까지 이어진 글로벌 진출 성과를 공유한 자리”라며 “판교 스타트업이 세계 시장에서 경쟁력을 입증할 수 있도록 글로벌 네트워크와 투자 연계를 강화하고 체계적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.안승순 기자