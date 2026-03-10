사업 기간 ‘두 달 단축’…GH 공공건설지원센터, 건축기획 지원

이미지 확대 경기주택도시공사 전경

경기주택도시공사(GH)가 운영하는 경기도 공공건설지원센터(이하 센터)가 도내 공공건설·건축사업의 품질 향상을 위해 ‘2026년도 건축기획 지원사업’을 본격화한다고 10일 밝혔다.센터는 지난 2월 수요조사를 마치고 이달 중 대상사업을 선정, 오는 4월부터 본격적인 건축기획 지원에 착수할 예정이다.센터는 2024년부터 용인서부소방서(‘25.9월), 남양주 정약용펀빌리지(‘25.12월), 남양주 오남주민편익시설(‘26.1월), 가평군 친환경 산림문화 활성화 지원센터(‘26.2월) 등 총 4건의 건축기획을 지원했다.대표 사례인 ‘남양주 오남주민편익시설(연면적 7,000㎡, 사업비 354억원)’은 청소년 시설과 북카페 등을 갖춘 복합 공간이다. 당초 일반설계공모 방식으로 추진할 예정이었으나, 남양주시의 지원 신청에 따라 센터는 기획 단계부터 공공건축가를 참여시켜 기획 시도가 설계에서 시공까지 일관되게 유지되도록 전문성을 더했다.수도권 최초의 임업 교육 시설인 ‘가평군 친환경 산림문화 활성화 지원센터’도 센터의 지원을 통해 오는 4월 설계 공모를 앞두고 있다.건축기획 지원사업 대상이 되면 ‘건축서비스산업 진흥법’에 따라 사전검토가 면제돼 사업 기간이 2개월 이상 단축된다.김용진 GH 사장은 “경기도공공건설지원센터의 건축기획 지원 업무를 통해 전문적인 건축서비스를 제공함으로써 도내에 새롭게 조성되는 건축물의 가치와 품격을 높이는 기회를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자