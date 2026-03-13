경과원, 보안 걱정 ‘뚝’…경기도 공공기관 정보보안 평가 ‘1위’

이미지 확대 경기도경제과학진흥원

경기도경제과학진흥원(경과원)은 ‘2026년 경기도 공공기관 정보보안 관리실태 평가’에서 도내 26개 공공기관 중 최우수기관에 선정됐다고 13일 밝혔다.도는 26개 기관별 사이버 위협 대응 능력과 정보보안 수준을 객관적으로 확인하고 안정적인 행정서비스 환경을 구축하기 위해 평가를 추진했다.평가는 ▲정보보안 정책 ▲정보자산 보안관리 ▲인원보안 ▲사이버 위기관리 ▲전자정보 보안 ▲정보시스템 보안 ▲개인정보보호 등 7개 분야 62개 항목에 점수를 매겼다.평가 결과 경과원은 모든 항목에서 고르게 높은 점수를 받으면서 102.52점을 기록했다. 경과원은 2024년과 2025년 평가에서 각각 2위에 올랐다.경과원은 지난해 도내 공공기관 중 처음으로 27개 전 업무시스템을 클라우드 환경으로 전환하며 보안 관리 체계를 대폭 개선했다. 기존 내부 전산실 서버 중심 운영 방식에서 클라우드 기반 환경으로 전환해 시스템 처리 속도와 안정성을 높였고 장애 발생 시 대응 시간도 크게 줄였다.또한 전 직원을 대상으로 매년 사이버보안 교육을 실시하는 등 정보보안 관리 역량을 지속적으로 강화해 왔다.경과원은 앞으로 화재나 재난 상황에서도 주요 데이터를 안전하게 보호할 수 있도록 재해복구시스템(DR)을 구축하고, AI를 활용한 보안 취약점 자체 점검 솔루션을 도입해 사이버 위협에 선제적으로 대응할 계획이다.김현곤 경과원장은 “정보보안은 공공기관의 기본이자 도민과의 신뢰를 이어주는 핵심 요소”라며 “앞으로도 더욱 철저한 보안 관리 체계를 구축해 도민이 안심하고 이용할 수 있는 공공서비스 환경을 만들어 가겠다”고 밝혔다.안승순 기자