‘GH형 패스트트랙’, 3기 신도시 하남교산지구 주택공급 앞당긴다

이미지 확대 19일 김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽 뒤쪽 첫 번째)이 남양주 왕숙 신도시 공사 현장을 찾아 김용진 사장(왼쪽 뒤쪽 첫 번째) 등 GH 관계자들과 간담회를 갖고 있다. (GH 제공)

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경기주택도시공사(GH)가 3기 신도시의 공공주택 공급 시기를 최대 18개월 앞당길 수 있는 ‘GH형 패스트트랙(Fast Track)’ 모델을 국토교통부에 공식 제안했다.GH는 19일 김윤덕 국토교통부 장관의 남양주 왕숙 신도시 방문 현장에서 ‘GH형 패스트트랙’의 성과를 소개하고, 이를 3기 신도시 주요 지구로 확대 적용할 것을 건의했다.‘GH형 패스트트랙’은 신도시 내 하수처리장·배수지 등 필수 기반시설이 완공되기 전이라도 해당 지자체의 기존 상·하수도 인프라를 임시 연결해 주택 공급 일정을 앞당기는 지자체-시행자 간 협업 모델로 주목받고 있다.GH는 신도시 개발 과정을 단계별로 분석해 주택 조기 공급 방안을 마련했다. 3기 신도시 하남교산 지구에 이 모델을 시범 적용하기로 하고, 하남시와 협의를 통해 하수 임시사용 승인을 마쳤다.GH는 하남교산지구 주택 공급 시기를 최소 6개월에서 최대 18개월까지 단축할 수 있을 것으로 예상하고 있다.김용진 GH 사장은 “3기 신도시의 주택 조기 공급은 수도권 부동산 안정에 반드시 필요하다”며 “GH형 패스트트랙의 3기 신도시 확대를 통해서 주택 공급 시기를 앞당겨 나갈 것”이라며 국토교통부, 관계 지자체와 지속적으로 협력해 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자