‘개발부터 판로까지 한 번에’… 경과원, 중소기업 맞춤형 지원

이미지 확대 경기도경제과학진흥원 전경

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경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 ‘2026년 중소기업 개발·생산·판로 맞춤형 지원사업’ 참여기업을 다음 달 3일까지 모집한다고 23일 밝혔다.이 사업은 중소기업의 성공적인 사업화를 지원하기 위해 제품 개발부터 생산, 판로 개척까지 전 과정에 필요한 사항을 통합적으로 지원한다.지역별 산업 특성과 기업 수요를 반영한 현장 중심의 맞춤형 지원을 통해 기업 경쟁력을 강화하고, 지역경제 활성화를 도모하기 위한 프로그램이다.올해는 도내 27개 시군 소재 중소기업 1200개 사를 선정해 기업당 최대 2000만원을 지원한다. 신청 대상은 공고일 기준 해당 시군에 본사 또는 공장을 둔 연매출 120억원 이하 제조업 또는 지식기반서비스업 중소기업이다.지원 내용은 기업 성장 단계에 맞춰 창안개발, 제품생산, 판로개척 등 3개 분야 10개 과제로 구성된다.기업은 필요한 과제를 복수로 신청할 수 있으며, 소요 비용의 60% 범위에서 연간 최대 3회, 총 2000만원 한도까지 지원받을 수 있다.특히 올해는 홈페이지 제작, 카탈로그 제작, 제품 패키지 개발 등 수요가 높은 3개 과제의 지원 한도를 기존보다 10% 확대했다. 또한 금형 지원 기업을 대상으로 중간 점검을 도입해 과제 수행 과정의 안정성과 완성도를 높일 계획이다.경과원은 지난해 이 사업을 통해 970개 기업을 지원하고 1388건의 사업화 과제를 완료했다. 이를 통해 매출 7428억원 증가와 1735명의 신규 고용을 창출했다.김길아 균형발전본부장은 “이번 사업은 제품 개발부터 생산, 마케팅에 이르는 전 과정을 유기적으로 연결해 기업이 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 설계했다”며 “지역 거점센터를 기반으로 기업과 더욱 밀착해 지원 체계를 강화하고, 지속 성장할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.안승순 기자