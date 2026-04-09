‘경기리베라오케스트라, 4월 17일 ‘리멤버즈 데이 오픈스튜디오’ 개최

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경기아트센터(사장 김상회) 경기리베라오케스트라가 다음 달 17일 오후 5시 경기아트센터 열린무대에서 리허설 공개 프로그램 ‘리멤버즈 데이 오픈스튜디오’를 개최한다.경기리베라오케스트라는 장애인이 전문 예술인으로 성장할 수 있도록 지원하는 전국 최초 인재 양성형 장애인 오케스트라이다.리베라오케스트라의 실제 연습 과정을 공개하는 프로그램으로, 완성된 공연을 감상하는 데 그치지 않고 음악이 만들어지는 과정까지 도민과 공유하기 위해 기획됐다.이번 행사는 서포터즈 ‘리멤버즈(Li+Members)’ 개편 이후 처음 선보이는 참여형 프로그램으로 열린다. 리멤버즈는 도민의 후원과 참여를 바탕으로 경기리베라오케스트라의 성장을 함께 만들어가는 서포터즈로, 단순 관람을 넘어 다양한 방식으로 오케스트라의 여정에 동행하는 참여 기반 후원제다.기존 서포터즈뿐 아니라 신규 가입자에게도 열려 있어 더 많은 도민이 리베라오케스트라의 음악과 성장의 과정을 가까이에서 만날 수 있다.오픈스튜디오에서는 비제 ‘파랑돌’, 생상스 ‘죽음의 무도’, 베토벤 교향곡 제5번 제1, 4악장, 브람스 ‘대학축전서곡’, 차이콥스키 ‘슬라브 행진곡’ 등 다양한 레퍼토리의 리허설이 진행될 예정이다.한편 경기리베라오케스트라는 오는 5월 16일 피아니스트 김정원과 함께하는 정기연주회를 연다.안승순 기자