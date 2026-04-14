지역 자원과 콘텐츠를 잇다…경콘진, ‘북부 특화 콘텐츠 매칭 프로젝트’ 공급 기업 모집

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기콘텐츠진흥원(경콘진)은 오는 4월 24일 오후 3시까지 <2026 경기 북부 특화 콘텐츠 매칭 프로젝트> 사업에 참여할 공급 기업을 모집한다고 14일 밝혔다.이 프로젝트는 수요처가 제시한 경기 북부 특화 콘텐츠 수요 과제를 제작할 공급 기업을 발굴해 제작부터 사업화 및 활용까지 모든 과정을 지원한다.올해는 총 16개 수요처로부터 제안받은 16개 과제에 대한 공급 기업을 모집하며, 4개 공급 기업을 선정해 수요처와 연결할 예정이다.선정된 기업에는 과제당 제작 지원금 4000만원과 제작 콘텐츠 품질 제고를 위한 전문가 기술 자문, 사업 운영 및 고도화에 필요한 맞춤형 컨설팅, 추가 유통 협력처 발굴 등을 지원한다.지원 대상은 공고일 기준 수요 과제를 수행할 수 있는 경기도 내 소재 콘텐츠 기업이다. 참여를 희망하는 기업은 16개 수요 과제 중 자사의 역량과 가장 잘 맞는 과제 1개를 선택해 지원하면 된다.탁용석 경콘진 원장은 “경기 북부 지역 내 기업 간 협업을 통해 경기도의 우수한 콘텐츠를 발굴하고 이를 기반으로 유망 콘텐츠 기업을 육성하기 위한 노력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.안승순 기자