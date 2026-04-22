“일상도 여행처럼 천천히”…경콘진, 힐링 인스타그램 연재만화 ‘테구테구’ 전시

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경기콘텐츠진흥원(경콘진)은 바쁜 일상 속에서 놓치기 쉬운 소중한 순간들을 따뜻한 시선으로 기록해온 인스타툰(인스타그램 연재만화) 캐릭터 <테구테구>의 단독 일러스트 전시를 오는 4월 29일부터 5월 15일까지 판교 경기콘텐츠코리아랩 ‘POPUP7@판교’에서 연다.이번 전시는 경콘진의 지원을 통해 성장한 우수 창작자의 결과물을 대중에게 선보이는 기획 전시 공간인 ‘POPUP7@판교’의 올해 네 번째 프로젝트다.<테구테구>는 2024년 경콘진의 인스타툰 제작 지원 사업에 선정돼 경기도의 숨은 명소들을 소개하는 시리즈를 연재하며 지역 콘텐츠의 가능성을 입증한 바 있다. 이어 2025년에는 콘텐츠 전시 마케팅 지원 사업에 참여해 디지털 드로잉 전시를 선보이는 등 경콘진과의 꾸준한 협력을 통해 IP(지식재산권)의 가치를 확장해온 캐릭터다.전시의 테마인 ‘익숙하지만 새로운 소중한 발견’에 맞춰, 이번 행사장에서는 테구테구와 친구들이 한국과 일본의 로컬 공간을 여행하며 남긴 기록들을 한데 모았다.전시장 방문객은 경기도의 공공 애플리케이션인 ‘컬처패스’를 통해 <경기 트레저헌팅> 이벤트에 참여할 수 있다. ‘트레저헌팅’은 도내 주요 문화 시설이나 축제 현장에서 QR코드를 인증하는 미션이다. 이번 전시장에서 QR 인증을 포함해 총 5개의 미션을 완료한 선착순 1000명에게는 전국 어디서나 사용할 수 있는 1만원 상당의 ‘액티비티 쿠폰’이 지급된다.전시는 평일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되며, 주말과 공휴일은 휴관한다. 누구나 무료로 관람할 수 있다.안승순 기자