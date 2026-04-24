상호 신뢰와 존중의 GH 노사, ‘2026년 노사관계 우수기업’ 인증

이미지 확대 경기주택도시공사(사장 김용진, 오른쪽GH)가 24일 ‘2026 노사관계 우수기업’ 인증을 받았다. (GH 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기주택도시공사(GH)는 24일 ‘2026 노사관계 우수기업’ 인증을 최초로 받았다.한국경영인증원(KMR)이 주관하는 이 인증은 노사 대표자 리더십, 노사관계 성숙도, 구성원 만족도 등을 종합적으로 평가해 상생과 협력의 노사관계를 구축한 기업에게 부여된다.GH는 임금피크제 등 민감한 현안 해결을 위한 상시 소통창구 운영, 유연근무제 도입 등 일·가정 양립 위한 근무환경 조성, 노사 대표 수시 교류 통한 상호 신뢰 구축, 노사 공동 사회공헌 활동 통한 사회적 책임 이행 등에서 높은 평가를 받았다.김용진 GH 사장은 “이번 인증은 노사가 파트너로서 서로를 존중하며 함께 만들어낸 값진 성과”라며, “앞으로도 진정성 있는 노사 소통을 통해 도민에게 신뢰받는 공기업으로서 책임을 다하겠다”고 밝혔다.김민성 노동조합 위원장도 “상호 신뢰를 바탕으로 협력적 노사관계를 유지하며 조합원의 권익 보호와 근로조건 개선을 위해 더욱 노력하겠다”며, “상생의 노사문화가 GH의 지속 가능한 성장의 밑거름이 되길 기대한다”고 화답했다.한편, GH는 이날 ‘인권경영 헌장 선언식’을 열고 노사 공동으로 인권을 최우선 가치로 삼는 경영 실천 의지를 밝혔다. 인권경영 헌장에는 고용 및 업무상 차별 금지, 안전하고 건강한 근로환경 조성, 협력사 상생 발전 및 인권 침해 구제 등 10대 핵심 강령이 담겼다.안승순 기자