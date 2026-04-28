경기관광공사 평화누리캠핑장, ‘차 없이 GO, 캠핑 ON’으로 고유가 대응

세줄 요약 임진각 평화누리캠핑장 ESG 캠페인 추진

친환경차 이용 시 장작 10kg 무료 제공

대중교통 이용 시 그릴·불멍 패키지 제공

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경기관광공사가 다음 달 1일부터 한달간 직영 중인 임진각 평화누리캠핑장에서 고유가 시대에 대응하고 친환경 캠핑 및 이동 문화 확산을 위해 이용객 참여형 ESG 캠페인을 추진한다고 28일 밝혔다.이번 캠페인은 ▲친환경 차량 이용을 장려하는 ‘초록 바퀴로 장작 득템’ ▲대중교통 이용을 장려하는 ‘차 없이 GO, 캠핑 ON’ 등 두 가지로 펼쳐진다.‘초록 바퀴로 장작 득템’ 캠페인은 자가용 이용 고객을 대상으로 진행된다. 캠핑장 주차 할인 등록 차량이 친환경 차일 경우 장작 10kg(1만 3000원 상당)을 무료로 받을 수 있다. 해당 캠페인에서 인정하는 친환경 차의 기준은 차량 2·5부제 시행 지침상 ‘친환경 차’에 해당하는 전기·수소차 등 무공해 차량이며, 경차 및 하이브리드 등 저공해 차량은 제외된다.‘차 없이 GO, 캠핑 ON’은 대중교통을 이용해 캠핑장을 방문하는 고객에게 혜택을 제공하는 캠페인이다. 대중교통 이용 내역을 인증하면 참여할 수 있으며, 참여 고객에게는 그릴과 불멍을 동시에 즐길 수 있는 ‘그릴+불멍 풀패키지’(4만 8000원 상당) 상품이 제공된다. 대중교통 이용 인정 범위는 문산역 또는 임진각 평화누리 관광지 일원 하차를 기준으로 하며, 이후 캠핑장까지는 도보 또는 택시 이용이 허용된다.안승순 기자