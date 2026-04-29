경과원, 청년 기업 20개 선정 ‘글로벌 스타트업 전시회’ 참가 지원

세줄 요약 청년 창업기업 20개 선정, 해외 전시회 참가 지원

경기 청년창업 글로벌 프론티어 발대식 개최

세계 산업 동향 파악과 네트워크 확대 지원

이미지 확대 28일 ‘2026년 경기 청년창업 글로벌 프론티어(G-Frontier)’ 발대식 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (경과원 제공)

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경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 28일 판교 스타트업캠퍼스에서 도내 청년 창업기업의 해외 시장 경험을 지원하는 ‘2026년 경기 청년창업 글로벌 프론티어(G-Frontier)’ 발대식을 개최했다.‘경기 청년창업 글로벌 프론티어’는 해외 진출을 꿈꾸지만 현지 네트워크와 경험이 부족해 어려움을 겪는 청년 창업가들을 지원하는 프로그램이다.20개 참가 기업은 프랑스 ‘비바테크’, 미국 ‘코스모프로프’, 일본 ‘스시테크’, 싱가포르 ‘빅데이터 및 AI 월드’ 등 세계적 규모의 스타트업 전시회를 직접 방문해 최신 산업 동향을 파악할 수 있다.미주·유럽권은 최대 300만 원, 아시아권은 최대 150만 원 범위에서 항공료와 숙박비, 참관 등록비, 홍보물 제작비 등을 지원한다.김현곤 경과원장은 “참여 기업들이 세계 시장의 흐름을 읽어내어 자신만의 돌파구를 찾는 진정한 프론티어가 되길 기대한다”며 “글로벌 산업 트렌드를 직접 경험하는 과정이 사업 확장의 결정적인 계기가 될 것”이라고 밝혔다.한편 이번 사업에는 95개 사가 신청해 4.75대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.안승순 기자