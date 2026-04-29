경기신보, 찾아가는 시군 릴레이 간담회 <현장ON·공감ON·정책ON ‘온(ON)다! 팝업스토어’> 시작

세줄 요약 31개 시군 찾아가는 릴레이 간담회 시작

소상공인·중소기업 현장 애로와 수요 청취

보증지원 정책 연계·지역 협력 강화 추진

이미지 확대 경기신용보증재단이 29일 남양주에서 <현장ON·공감ON·정책ON ‘온(ON)다! 팝업스토어’> 간담회를 가졌다. (경기신보 제공)

이미지 확대 시석중 경기신용보증재단 이사장이 29일 남양주 <현장ON·공감ON·정책ON ‘온(ON)다! 팝업스토어’> 간담회에서 발언하고 있다. (경기신보 제공)

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경기신용보증재단(경기신보)은 29일 찾아가는 31개 시군 릴레이 간담회인 <현장ON·공감ON·정책ON ‘온(ON)다! 팝업스토어’>를 시작했다.이번 릴레이 간담회는 고금리·고물가 장기화와 대외 불확실성 확대로 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업의 경영 현장을 직접 살피고, 지역별 산업 여건과 정책 수요를 보다 자세히 파악하기 위해 마련됐다.간담회는 단순한 의견 청취를 넘어 지역 현장의 수요를 보증지원 정책과 유기적으로 연계하고 시군과의 협력을 강화하는 경기도형 금융 플랫폼 구축의 하나로 추진된다.첫 일정인 남양주시 간담회에서 경기신보는 <2025 경기도 소상공인 백서>를 바탕으로 주요 정책 방향과 지원사업을 공유하고, 지역 기업들이 현장에서 겪는 경영 애로와 제도 개선 의견을 청취했다.경기신보는 그동안 수소융합클러스터, 신재생에너지, 반도체, AI 기반 클라우드, ECO산업 등 남양주시 전략산업 분야 기업에 대한 특례보증을 통해 지역 성장 기반 확대를 지원해 왔다.시석중 이사장은 “경기신보는 기존의 공급자 중심 정책 설계에서 벗어나 현장 수요자 중심으로 정책 패러다임을 전환하고, 31개 시군을 직접 찾아 현장의 목소리를 세심하게 듣겠다”며 “이를 정책과 지원사업에 충실히 반영해 민선 교체기에도 정책지원 공백이 없도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안승순 기자