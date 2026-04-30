경기관광공사, 도민 참여형 관광정책 발굴 ‘도민혁신단’ 출범

세줄 요약 도민 9명 참여 혁신단 발대식 개최

8개월간 관광·경영 혁신 아이디어 발굴

정책·사업 반영 위한 의견 수렴 추진

이미지 확대 조원용 경기관광공사 사장(가운데)이 ‘도민혁신단’ 단원들에게 위촉장을 수여하고 기념 촬영을 하고 있다. (경기관광공사 제공)

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경기관광공사는 29일 경기도인재개발원에서 ‘도민혁신단 발대식’을 열고 본격적인 활동을 시작했다.올해 도민혁신단은 공모와 심사를 거쳐 선정된 경기도민 9명으로 구성됐다. 이들은 약 8개월간 관광·경영 혁신 아이디어 발굴 및 제안, 도민 소통 기반 의견 수렴 및 환류, 내부 혁신 우수사례 선정 과정 참여 등 경기관광공사의 주요 혁신 활동 전반에 참여한다.공사는 이날 발대식에서 위촉장 수여에 이어 참여형 토론을 통한 혁신 역량 강화 교육을 했다.교육에는 도민혁신단 외에도 저연차 MZ세대 직원으로 구성된 ‘혁신 주니어’와 사내 교육 참여 희망자도 함께해 다양한 관점에서 의견을 나눴다.공사는 향후 도민혁신단의 활동 결과를 실제 정책과 사업에 적극 반영하고, 우수 제안에 대해서는 제도 개선 및 신규 사업으로 발전시켜 나갈 계획이다.조원용 경기관광공사 사장은 “도민혁신단 발족을 계기로 도민의 시각에서 공사의 혁신 과제를 발굴·점검하고, 관광 분야의 다양한 의견을 수렴·공유함으로써 지속가능한 관광 혁신 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.안승순 기자